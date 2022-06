Health2Sync et Sanofi s’associent pour numériser la gestion de l’insuline au Japon

La startup taïwanaise de santé numérique Health2Sync et la multinationale pharmaceutique française Sanofi ont signé un autre partenariat pour apporter des solutions numériques de gestion de l’insuline au Japon.

DE QUOI S’AGIT-IL

Selon un communiqué de presse, les deux sociétés développeront conjointement des fonctionnalités numérisées sur l’insuline au Japon, notamment des bouchons connectés pour l’insuline et des alertes de titrage.

Health2Sync a une application de santé mobile qui est actuellement utilisée par environ 290 000 patients au Japon.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Une récente étude par le Japan Diabetes Clinical Data Management Study Group a constaté que le taux moyen d’HbA1c a tendance à augmenter chez les personnes atteintes de diabète sucré. Il a également noté que les patients japonais reçoivent en moyenne 14,8 unités d’insuline de base avec 7,8% d’HbA1c, ce qui suggère que la dose d’insuline basale peut être encore optimisée grâce à des approches appropriées. Cependant, l’enregistrement continu de la glycémie peut être fastidieux pour les patients diabétiques, qui ont déjà du mal à contrôler leur maladie dans un environnement instable.

Health2Sync et Sanofi affirment que leurs solutions numériques contribueront à améliorer la gestion de l’insuline chez les prestataires de soins de santé et les patients atteints de diabète au Japon.

Ce dernier partenariat “souligne l’ambition des entreprises de réaliser une gestion plus complète des maladies chroniques grâce à des solutions numériques”, indique un communiqué de presse.

LA GRANDE TENDANCE

Health2Sync et Sanofi ont collaboré pour la première fois en 2020 dans un programme de santé numérique qui a fourni des solutions numériques à plus de 200 cliniques et à plus de 10 000 patients sous insuline à travers l’Asie à ce jour.

L’année dernière, les entreprises ont prolongé leur partenariat pour co-développer une solution numérique automatisée de gestion de l’insuline avec des algorithmes de titrage, qui sont actuellement étudiés pour leurs effets thérapeutiques.

Les deux sociétés envisagent toujours d’étendre leur partenariat pour apporter des solutions thérapeutiques numériques aux patients et aux professionnels de la santé au Japon et sur d’autres marchés.