Health2Sync et AstraZeneca vont déployer un outil d’assistance numérique pour la détection précoce de l’IRC à Taïwan

La plateforme numérique de gestion des maladies chroniques Health2Sync a signé un protocole d’accord avec la société pharmaceutique AstraZeneca pour lancer un programme numérique de gestion des patients atteints d’insuffisance rénale chronique.

Le programme numérique vise à promouvoir le diagnostic précoce de l’IRC et à optimiser les soins quotidiens de l’IRC à l’aide de la plateforme de gestion des patients de Health2Sync.

Selon un communiqué de presse, la dernière version de la plateforme de gestion des patients peut automatiquement filtrer et classer les patients en différents groupes en fonction de leurs rapports de laboratoire. Grâce à la plateforme, les médecins peuvent examiner l’analyse et les tendances à long terme des données des patients à risque d’IRC, ce qui les aide à éclairer leurs interventions médicales.

La plate-forme dispose d’une application mobile complémentaire que les patients peuvent utiliser pour consulter leurs prestataires de soins sur les ajustements de leurs schémas thérapeutiques.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Taïwan dépense près de 1,8 milliard de dollars chaque année pour les MRC, ce qui en fait la maladie la plus coûteuse pour le système national d’assurance maladie. Selon Claudio Longo, président d’AstraZeneca Taiwan, la société espère que son partenariat avec Health2Sync contribuera à réduire les dépenses de santé en permettant aux médecins d’identifier les patients plus tôt et de mieux gérer leurs conditions. L’identification précoce de l’IRC peut également aider à prévenir sa progression et à réduire le risque de complications.

Health2Sync développe un portefeuille de thérapies numériques qui comprend actuellement la gestion de l’insuline et le changement de comportement. Son dernier partenariat avec AstraZeneca représente sa première incursion dans le CKD.

Le PDG et co-fondateur Ed Deng a déclaré que les années d’expérience dans l’amélioration des résultats pour les patients diabétiques utilisant l’application Health2Sync “ont prouvé que l’intégration des données et l’intervention numérique peuvent être appliquées davantage à d’autres maladies chroniques”.

LA GRANDE TENDANCE

Il y a deux ans, AstraZeneca a conclu un partenariat de recherche avec Renalytix AI, basé à New York, qui impliquait l’utilisation de la plateforme de diagnostic in vitro alimentée par l’IA KidneyIntelX pour recueillir des données sur les patients afin de générer un score de risque d’IRC. Le score de risque peut aider les médecins à prédire la progression de la maladie et à éclairer les traitements pour prévenir le déclin de la fonction rénale.

Une autre initiative numérique axée sur CKD en Asie est le Site Web My Kidney Journey qui a été développé et lancé par le développeur de solutions de soins de dialyse Baxter Asia Pacific en novembre de l’année dernière. Le site Web est un référentiel en ligne d’informations sur l’IRC pour soutenir les patients, leurs familles et leurs soignants.

Dans d’autres nouvelles, Health2Sync a signé un nouveau partenariat avec Sanofi il y a quelques semaines pour apporter ses solutions numériques de gestion de l’insuline au Japon. En mars, la société taïwanaise s’est associée à la société pharmaceutique danoise Novo Nordisk pour intégrer son application mobile de gestion des maladies aux NovoPen 6 et NovoPen Echo Plus.