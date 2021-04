Huawei a annoncé un nouveau partenariat avec Withings, apportant l’application Health Mate à AppGallery. La société française d’appareils connectés qui faisait autrefois partie de Nokia permet désormais aux utilisateurs de Huawei de visualiser leurs données avec des informations, et l’application est également capable d’alerter les utilisateurs en cas d’irrégularités de santé.

Health Mate est comme toute autre application liée à la santé et joue un rôle déterminant pour les propriétaires d’appareils Withings. Il suit l’activité physique, le sommeil, le poids et d’autres signes vitaux, tout en permettant aux utilisateurs d’améliorer leur routine et de suivre les tendances.

Grâce à l’intégration avec AppGallery, les utilisateurs Withings peuvent utiliser leur identifiant et autorisation Huawei pour accéder aux données de fitness et de santé. Selon un communiqué de presse que nous avons reçu, l’application pourra toucher «des millions d’utilisateurs dans plus de 170 pays et en 11 langues».