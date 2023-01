« Healing the Nation » : le Pow Wow Between the Lakes de Penticton revient en juin

Pour la première fois depuis l’arrivée des colons dans l’Okanagan, le Pow Wow Between the Lakes de la bande indienne de Penticton aura lieu dans la ville.

Le thème de l’événement, prévu du 23 au 25 juin, est Healing the Nation et vise à réunir les huit groupes de l’Okanagan Nation Alliance pour célébrer la culture et la résilience Syilx.

Les membres de la Four Seasons Cultural Society, le député Richard Cannings, le personnel municipal, le maire de Penticton et le chef Greg Gabriel de la bande indienne de Penticton étaient tous au South Okanagan Events Centre à SnPink’tn (Penticton) le 25 janvier pour annoncer le animation du Pow Wow à l’OSCE.

L’annonce comprenait la transmission des rênes de l’événement d’une génération à l’autre, la directrice exécutive actuelle de la société, Kristine Jack, passant la plume d’aigle à Haley Regan.

“J’ai l’impression que le rôle dont j’ai été béni a une raison, et l’objectif que j’ai pour le pow-wow de le rendre aussi inclusif que possible est quelque chose que je sais que Kristine voulait pour l’avenir de la société”, a déclaré Regan. .

Dans le cadre des efforts visant à rendre l’événement plus inclusif et à célébrer les membres bispirituels de la communauté, il y aura un événement spécial bispirituel au pow-wow. Soutenir ces groupes marginalisés et vulnérables, dont certains sont exclus de leurs propres communautés, est un objectif important de Regan. Il en va de même pour les autres membres vulnérables de la société.

“Nous organiserons également une danse ronde de sensibilisation aux surdoses”, a déclaré Regan. «C’est pour honorer les personnes que nous avons perdues, les personnes qui ont perdu quelqu’un, les personnes que nous avons peur de perdre et les personnes qui luttent encore chaque jour pour surmonter leurs dépendances.

“J’en ai parlé après la Journée de la vérité et de la réconciliation, je ne savais pas que moins d’un mois plus tard, mon frère perdrait malheureusement la vie à cause de ses dépendances. C’est donc quelque chose que je prends personnellement en charge, et je suis ravi que mes neveux viennent présenter cette danse.

Jack a grandi en regardant sa famille dans les années 1970 organiser les pow-wow à l’époque avant qu’ils ne soient réduits au silence jusqu’en 2015, lorsqu’elle a aidé à organiser sa renaissance. Aujourd’hui, elle regarde avec fierté la croissance et le rassemblement non seulement des membres des nations de l’Okanagan, mais aussi des communautés autochtones de tout le continent.

« Lorsque j’ai commencé à organiser le pow-wow avec mes enfants, ils ne savaient pas si nous pourrions recommencer l’année suivante. Huit ans plus tard, nous y sommes », a déclaré Jack. “Je suis si fière. Aujourd’hui, l’affiche va aller partout aux États-Unis, partout au Canada et tant de danseurs n’attendent que le lieu et les dates.

Guérir la nation, le thème du pow-wow, parle non seulement de l’importance de relier les liens touchés par la pandémie de Covid-19, mais aussi de l’esprit de vérité et de réconciliation. Le chef Gabriel et le maire Julius Bloomfield ont tous deux parlé de l’importance d’actions comme l’organisation du Pow Wow Between the Lakes au SOEC comme pas en avant et vers la réconciliation.

“Cela ne va pas régler le problème, mais cela signifie certainement beaucoup lorsque vous rassemblez toutes les communautés et que le message passe dans tout notre pays”, a déclaré Gabriel. “C’est formidable de rassembler tout le monde et le grand public devrait sortir et voir ce qu’est un pow-wow, comment nos nations dans le passé se sont réunies pour perpétuer nos traditions, les souvenirs à vie qui sont créés lors de ce genre d’événements. ”

Le soutien de la ville de Penticton et d’OVG360, qui gère le SOEC, est essentiel à l’événement de cette année. Les deux organisations fournissent un soutien en nature pour permettre la tenue de l’événement dans l’établissement.

“Je pense que l’événement dans la ville rappelle que Penticton et toutes les autres municipalités de cette région se trouvent sur les territoires traditionnels du peuple Syilx”, a déclaré le maire Julius Bloomfield. “Ce sont des événements magnifiques, juste le spectacle des danses, des tambours et des chants, juste culturellement, ils sont incroyables et j’encourage vraiment tous les non-autochtones à venir en faire l’expérience.”

À moins de six mois du pow-wow, les membres de la société sont à la recherche de commanditaires, de contributions et de bénévoles. Toute personne intéressée à soutenir la première du pow-wow à Penticton est invitée à contacter la société à fscs.volunteer@gmail.com.

La société recherche des commandites pour les prix des concours de danse et de tambour, des t-shirts bénévoles, des panneaux et des bannières, des médias et plus encore.

Les billets seront disponibles plus près de l’événement par l’intermédiaire du SOEC. L’événement commence avec la première grande entrée le vendredi 23 juin à 19 h. La compétition de samedi débutera à 13 h et se poursuivra à 19 h. L’événement se terminera dimanche avec la compétition finale à 13 h. Des vendeurs de nourriture et d’art et d’artisanat seront sur place tout au long du week-end.

“Tant de gens me demandaient si je pensais que nous pouvions remplir le SOEC”, a déclaré Jack. « Je leur ai dit : ‘Remplissez-le ? Nous allons avoir des gens qui font la queue dehors pour le voir.

AutochtoneVérité et réconciliation