Healing Gardens à St. Charles ouvert au public le 11 septembre – Shaw Local

Healing Gardens, une étendue de deux acres de bois et de jardins de plantes vivaces à Stone Hill Farm à St. Charles, sera ouvert au public de 11 h à 16 h le dimanche 11 septembre, selon un communiqué de presse.

L’entrée est de 5 $ par personne et de 10 $ par famille. Par solidarité et pour honorer le parcours, les survivants du cancer sont admis gratuitement. Les dons de temps ou d’argent pour l’entretien sont les bienvenus. Healing Gardens est cultivé et hébergé par la propriétaire de Stone Hill Farm, Deborah Marqui, et son mari, Buzz.

L’ouverture proposera également un cours optionnel de yoga dans le jardin de 13h à 14h animé par l’instructeur Felicia Schmid. Les frais de cours sont de 20 $, ce qui comprend également l’admission sur le terrain avant et après le cours. L’inscription est obligatoire via Asanas & More Yoga au plus tard une heure avant le cours. Les paiements peuvent être effectués via Venmo à @ felicia-schmid ou Zelle à @ 630.269.8696.

Pour plus d’informations, contactez Schmid à info@AsanasYoga.com.