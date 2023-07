Healey vante les relations entre l’Irlande et le Massachusetts dans un discours à Dublin

La relation du Massachusetts avec l’Irlande est une ressource « puissante et nécessaire » pour faire progresser le bien-être et les opportunités des résidents de l’État, a déclaré mardi la gouverneure Maura Healey au Sénat irlandais à Dublin.

Healey, lors de son premier voyage commercial international depuis son entrée en fonction en tant que premier gouverneur ouvertement lesbienne aux États-Unis, a beaucoup parlé de ses racines irlandaises lors d’un discours devant les législateurs locaux. Son arrière-grand-mère a quitté Ballinasloe, en Irlande, en 1912 pour New York avant de finalement se rendre au nord de Boston, a-t-elle déclaré.

Au-delà de son lien personnel avec le pays, Healey a déclaré que le partenariat économique entre le Massachusetts et l’Irlande se reflétait dans les centaines d’entreprises employant des milliers de personnes des deux côtés de l’océan Atlantique et dans les milliards de dollars et d’euros de commerce et d’investissements qui sont échangés.

Healey a également présenté le Massachusetts – et l’Irlande – comme ayant un « avantage concurrentiel » en raison de son travail sur les droits reproductifs et LGBTQ+.

«Lors de nos réunions de développement commercial, je peux dire aux travailleurs et étudiants potentiels, aux employeurs ou aux investisseurs qui cherchent à faire leur vie dans le Massachusetts ou en Irlande, que qui que vous soyez et qui que vous aimiez, vous serez accueilli, vous serez embrassée, vous serez respectée », a-t-elle déclaré. « C’est un avantage concurrentiel dans le monde d’aujourd’hui. »

L’administration Healey a présenté le voyage de cette semaine en Irlande comme un moyen d’honorer le 30e anniversaire de la dépénalisation de l’homosexualité dans le pays. Cela correspond également à la visite d’État de l’ancien président John F. Kennedy en Irlande en 1963, qui, selon Healey, « a lancé une nouvelle ère de partenariat économique et culturel ».

Healey a quitté le Massachusetts dimanche, laissant le lieutenant-gouverneur Kim Driscoll au poste de gouverneur par intérim. Healey a participé à une table ronde sur les affaires lundi et devait assister à une « Women in Tech Coffee Hour » et à une table ronde sur les entreprises technologiques plus tôt mardi.

Le gouverneur prévoit de se rendre mercredi à une table ronde sur les technologies propres, l’énergie et la durabilité et à un panel « Homecoming: JFK en Irlande » avant de rentrer vendredi dans le Massachusetts.

Quatre membres du personnel, la secrétaire à l’énergie et aux affaires environnementales Rebecca Tepper, la secrétaire au développement économique Yvonne Hao, la sous-secrétaire aux stratégies économiques Sarah Stanton et la directrice exécutive de MassTech Carolyn Kirk se sont également rendues en Irlande.

Un porte-parole de Healey a déclaré que le coût du voyage sera couvert par l’administration, le Massachusetts Competitive Partnership et le Massachusetts Technology Collaborative.

Healey a invoqué Kennedy lors de ses remarques, le citant comme disant il y a 60 ans, « la réalité suprême de notre temps est notre indivisibilité en tant qu’enfants de Dieu et la vulnérabilité commune de cette planète ».

« Nous avons une compréhension différente de la vulnérabilité de notre planète aujourd’hui, mais cette vérité reste inchangée », a déclaré Healey. « Si nous embrassons notre destin commun, non seulement nous relèverons le défi climatique, mais nous démontrerons également l’unité dont le monde a besoin pour relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés. »

Healey a également souligné les travaux du Massachusetts sur l’énergie propre, où l’État espère construire le premier grand parc éolien offshore aux États-Unis, même si la hausse des coûts place une certaine incertitude sur le projet.

« Dans le Massachusetts, nous nous penchons sur l’éolien offshore, l’embrassant comme une technologie où nous savons que l’Irlande est également un leader dans l’adoption de ce que nous devons faire pour faire face à notre situation climatique », a-t-elle déclaré.

Et le gouverneur a évoqué le travail de l’État sur les soins de santé génésique.

«Nous éliminons l’injustice raciale de notre système juridique, de notre économie, de nos écoles, de nos systèmes de santé, dans tous les domaines de la vie, et nous défendons les droits de chaque membre de la communauté gaie, lesbienne et trans à vivre leur vie. vit à l’abri de la discrimination, des abus, de la violence ou d’autres obstacles », a-t-elle déclaré.