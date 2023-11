Healey ne divulguera plus ses prochains voyages hors de l’État

Le Globe est au courant d’au moins un cas dans lequel Healey a voyagé sans le divulguer dans son programme public ou par l’intermédiaire de ses collaborateurs de l’époque : Healey a fait un voyage début octobre à Asheville, en Caroline du Nord, où elle a assisté à un sommet de deux jours organisé par le La Democratic National Governors Association, un groupe partisan, dans un domaine de Gilded Age présentant ce qu’on appelle «La plus grande maison d’Amérique.»

Healey a révélé le voyage dans un dossier qu’elle a soumis à la Commission d’éthique de l’État et qui a été obtenu cette semaine par le Globe. L’Association des gouverneurs démocrates, qui a dépensé au moins 250 000 dollars pour soutenir sa candidature l’année dernière, a payé les frais de voyage et d’hébergement de Healey pendant le voyage, pour un total de 1 341 dollars, selon le dossier.

Interrogée sur le voyage, Karissa Hand, porte-parole de Healey, a reconnu que Healey avait voyagé ou été hors de l’État pendant trois jours, du 1er au 3 octobre. a révélé l’intention du bureau de ne plus informer le public sur les voyages du gouverneur en avance.

“Pour des raisons de sécurité, nous n’informerons pas le gouverneur à l’avance du voyage”, a déclaré Hand dans un communiqué. “Un compte rendu de ses voyages est inclus dans son calendrier, qui est accessible aux médias.”

Le bureau de Healey a régulièrement fourni le calendrier mensuel de Healey aux médias qui en faisaient la demande. Mais cela signifie que les journalistes ou le public ne sauront peut-être pas quand elle était hors de l’État avant des semaines, voire plus, après les faits. Les collaborateurs de Healey n’ont pas encore publié son calendrier couvrant le mois d’octobre.

Healey a passé au moins 45 jours en dehors du Massachusetts depuis qu’elle a pris ses fonctions début janvier, selon une analyse du Globe des notifications de voyage et des divulgations publiées par son bureau. Cela signifie qu’en moyenne, elle passe au moins une journée par semaine hors de l’État en tant que gouverneur.

“La gouverneure est engagée dans son travail à tout moment et reste en communication constante avec son équipe, peu importe où elle se trouve”, a ajouté Hand dans un autre communiqué.

Dans les semaines qui ont suivi son voyage en Caroline du Nord, un groupe néo-nazi local a manifesté devant la maison de Healey à Arlington, où ils ont brandi des fusées éclairantes, scandé et crié des « obscénités » à la police et aux voisins, selon un récit de police fourni par le bureau de Healey. La police d’État n’a pas encore fourni une copie d’un rapport d’incident de l’épisode plus de trois semaines après que le Globe l’a demandé ; en vertu de la loi de l’État, les organismes publics sont tenus de répondre aux demandes dans un délai de 10 jours ouvrables.

Healey, la première femme et gouverneur ouvertement gay élue dans l’histoire du Massachusetts, a ensuite dénoncé le groupe pour « avoir tenté d’effrayer les gens ». Healey vit à Arlington avec son partenaire, qui a deux enfants.

Le groupe NSC-131 – qui se décrit comme une « fraternité pro-blanche orientée vers la rue, dédiée à élever une résistance AUTHENTIQUE contre les ennemis de notre peuple dans la région de la Nouvelle-Angleterre » – a également manifesté à Quincy et Woburn devant les hôtels et a accueilli centres qui ont fourni un abri aux immigrants face à un afflux de familles de migrants dans le Massachusetts.

Les gouverneurs précédents ont révélé quand ils prévoyaient de quitter l’État, ce qui, en vertu de la constitution de l’État, déclenche une transfert de dirigeant pouvoir au lieutenant-gouverneur. À des moments où Healey et le lieutenant-gouverneur Kim Driscoll sont hors de l’État – comme c’était le cas en juillet, lorsque Healey a fait un voyage « personnel » au Rhode Island et que Driscoll était en Virginie – le secrétaire d’État est gouverneur par intérim.

Pendant la majeure partie de ses deux mandats, le bureau de l’ancien gouverneur Charlie Baker a indiqué aux journalistes quand le républicain envisageait de voyager. Cela incluait en mars 2020, lorsque Baker a pris des vacances en famille dans l’Utah, pour y mettre fin alors que les cas de COVID-19 montaient en flèche dans son pays et dans le monde.

Dans un cas, Baker a quitté le Massachusetts sans l’avoir initialement révélé pour assister à une conférence au large de la côte de Géorgie, où il s’est réuni avec des intellectuels conservateurs et des politiciens républicains de premier plan. Le bureau de Baker ne l’a reconnu qu’après avoir été interrogé par le Globe.

Ancien gouverneur Deval Patrick fait face à des critiques en 2008, lorsqu’il s’est rendu à Manhattan pour conclure un contrat de livre alors qu’un projet de loi visant à légaliser les jeux de casino s’est écrasé à l’Assemblée législative. Même alors, les collaborateurs du démocrate ont révélé qu’il quittait l’État, selon les médias de l’époque.

Aucun des deux gouverneurs ne semblait avoir pour politique générale de ne pas informer le public de ses projets de voyage à l’avance.

Matt Stout peut être contacté à [email protected]. Suis-le @mattpstout.