Healey du Massachusetts est la première lesbienne élue gouverneur aux États-Unis

La procureure générale démocrate Maura Healey a été élue gouverneure du Massachusetts, entrant dans l’histoire en tant que première gouverneure ouvertement lesbienne du pays.

Healey, la première femme de l’État et candidate ouvertement homosexuelle élue au poste, a battu le républicain Geoff Diehl, un ancien représentant de l’État qui avait l’approbation de l’ancien président Donald Trump.

Son élection rend le poste de gouverneur aux démocrates après huit ans de leadership républicain sous le populaire gouverneur Charlie Baker, qui a choisi de ne pas se faire réélire.

Healey et son colistier, le maire de Salem, Kim Driscoll, faisaient partie des trois tickets de gouverneur / lieutenant-gouverneur entièrement féminins aux États-Unis qui ont commencé le jour des élections avec une chance de devenir le premier couple de ce type élu pour diriger un État.

Le ticket républicain entièrement féminin de Sarah Huckabee Sanders pour le poste de gouverneur et de Leslie Rutledge pour le poste de lieutenant-gouverneur a été remporté dans l’Arkansas. Dans l’Ohio, le billet de la démocrate Nan Whaley et de sa colistière Cheryl Stephens a perdu contre le gouverneur républicain Mike DeWine.

Healey était également l’une des deux candidates ouvertement lesbiennes qui se sont présentées au poste de gouverneur du pays. Healey et la démocrate Tina Kotek, candidate au poste de gouverneur de l’Oregon, ont chacune commencé la journée avec une chance de devenir la première lesbienne ouverte élue gouverneur d’un État.

Healey s’est adressée à des supporters dans un hôtel du centre-ville de Boston après sa victoire mardi soir.

“À ceux qui ont voté pour moi et à ceux qui ne l’ont pas fait, je veux que vous sachiez que je serai un gouverneur pour tout le monde et que je travaillerai avec tous ceux qui sont prêts à faire une différence dans cet État”, a déclaré Healey.

Healey a également abordé la nature historique de sa victoire.

« Ce soir, je veux dire quelque chose à chaque petite fille et à chaque jeune personne LGBTQ. J’espère que ce soir vous montre que vous pouvez être n’importe quoi, qui vous voulez être et que rien ni personne ne pourra jamais vous gêner, sauf votre propre imagination et cela n’arrivera pas. dit Healey.

“Je me tiens devant vous ce soir, fière d’être la première femme et la première personne homosexuelle jamais élue gouverneur du Massachusetts”, a-t-elle ajouté.

Diehl a déclaré aux supporters d’un hôtel de Boston qu’il avait appelé Healey pour la féliciter de sa victoire.

« Les gens du Commonwealth ont parlé. Je respecte leur choix et je demande à tous ceux qui m’ont soutenu, moi et Leah, de lui donner la même opportunité que j’aurais demandée si la chaussure avait été sur l’autre pied », a-t-il déclaré, faisant référence à sa colistière Leah Allen.

“Malgré le résultat, je suis fier de la course que nous avons courue”, a-t-il ajouté. “Nous avons mis en évidence des problèmes importants pour les habitants de tout l’État.”

Healey – élu il y a huit ans en tant que premier procureur général ouvertement gay du pays – a cassé ce qui est devenu connu dans le Massachusetts comme la « malédiction du procureur général ». Depuis 1958, six anciens procureurs généraux du Massachusetts ont sollicité le bureau du gouverneur. Tout a échoué.

Au cours de la campagne, Healey s’est engagé à étendre les programmes de formation professionnelle, à rendre les services de garde plus abordables et à moderniser les écoles. Healey a également déclaré qu’elle protégerait “l’accès à un avortement sûr et légal dans le Massachusetts” à la suite de la décision de la Cour suprême annulant Roe v. Wade.

La femme de 51 ans a également coché ce qu’elle considère comme une série de réalisations au cours de son mandat de haut responsable de l’application des lois de l’État, notamment la protection des étudiants et des propriétaires contre les prêteurs prédateurs et la poursuite en justice d’Exxon Mobil pour savoir si le géant pétrolier a trompé les investisseurs et le public. sur sa connaissance du changement climatique.

Healey a également ciblé le fabricant d’OxyContin Purdue Pharma et des membres de la famille Sackler sur des allégations selon lesquelles ils auraient trompé les patients et les médecins sur les risques des opioïdes.

Pendant la campagne, le démocrate a averti que Diehl « apporterait le trumpisme au Massachusetts ». Diehl a été coprésident de la première campagne présidentielle de l’ancien président Donald Trump dans le Massachusetts et a remporté son approbation au poste de gouverneur dans un État qui a catégoriquement rejeté Trump en 2016 et 2020.

Bien que Healey soit la première femme élue gouverneur du Massachusetts, elle n’est pas la première à occuper ce poste. La républicaine Jane Swift, alors lieutenante-gouverneure, est devenue gouverneure par intérim en 2001 lorsque le gouverneur Paul Cellucci a démissionné pour devenir ambassadeur au Canada. Swift n’a jamais été élu gouverneur.

Depuis 1991, les républicains avaient occupé le bureau d’angle de la Statehouse pendant presque huit ans lorsque le démocrate Deval Patrick était gouverneur.

Dans la course au poste de secrétaire du Commonwealth, le démocrate sortant William Galvin a battu la républicaine Rayla Campbell, qui aurait été la première personne noire à occuper ce poste.

Dans le concours pour l’auditeur de l’État, le républicain Anthony Amore a cédé à la sénatrice de l’État démocrate Diana DiZoglio, tandis que la trésorière de l’État démocrate sortante Deborah Goldberg a été élue pour un autre mandat de quatre ans.

Steve Leblanc, Associated Press

Élection américaine