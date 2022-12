Heal va licencier plus de 240 travailleurs et plus de dossiers de santé numériques

Soignerune entreprise de soins primaires et de télésanté à domicile, licenciera plus de 240 travailleurs à New York et en Californie.

Selon les avis WARN déposés dans ces États, Heal réduira 182 emplois dans le comté de Los Angeles et 60 postes a New York.

Fin octobre, Heal annoncé il s’étendrait aux membres de Cigna Medicare Advantage en Géorgie, en Illinois, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. La startup a récemment levé 100 millions de dollars auprès de l’assureur Humana en 2020.

Les licenciements de Heal sont les derniers d’une série de suppressions d’emplois dans les entreprises de santé numérique. Plus tôt ce mois-ci, la société de santé comportementale numérique SonderMind a licencié 15 % de ses employéspeu de temps après avoir annoncé l’acquisition de Total Brain.

Parmi les autres entreprises de santé numérique qui ont récemment procédé à des coupes, citons Headspace Health, Komodo Health et OneStudyTeam.

Qurisune société de logiciels de prédiction clinique qui utilise l’IA pour prédire des candidats-médicaments viables, a levé 9 millions de dollars en financement de démarrage, portant son augmentation totale à 37 millions de dollars.

Le cycle a été mené par SoftBank Vision Fund 2 avec des investisseurs institutionnels et privés existants, notamment iAngels, Richter Group, Welltech Ventures et GlenRock Capital.

En janvier, Quris a récolté 28 millions de dollars lors de son premier cycle de financement de démarrage.

La société utilise sa plateforme de prédiction clinique Bio-AI pour tester la sécurité des médicaments via son système Patients-on-a-Chip, qui combine l’analyse des tissus de cellules souches et l’IA pour simuler la réaction d’une personne à un médicament.

Le nouvel investissement aidera l’entreprise à développer son équipe, à faire progresser sa plateforme, à établir des collaborations avec l’industrie et à accélérer ses recherches.

“Nous pensons que la capacité de prévision précoce que développe Quris a un impact potentiel réel sur l’industrie pharmaceutique mondiale”, a déclaré Yossi Cohen, directeur des opérations israéliennes pour SoftBank Investment Advisers, dans un communiqué. “En exploitant la nouvelle application de l’IA, le Dr Bentwich et son équipe pourraient économiser les coûts énormes des médicaments qui échouent dans les essais cliniques et, ce faisant, créer une entreprise en Israël d’une valeur économique significative.”

Basé à Boston PharmStars, un accélérateur de santé numérique axé sur l’industrie pharmaceutique, a annoncé qu’il acceptait les candidatures pour sa quatrième cohorte.

Le programme du printemps 2023 se concentrera sur les solutions de santé numérique qui traitent les conditions de santé des femmes et les conditions dans lesquelles les femmes sont touchées de manière disproportionnée ou ont de moins bons résultats. PharmStars examinera également les innovations numériques qui traitent les inégalités en matière de santé pour les populations mal desservies et promeuvent des soins de santé équitables et inclusifs.

Lancé en 2021PharmStars se concentre sur l’éducation des entreprises de technologie de la santé et de l’industrie pharmaceutique sur la collaboration, en fournissant un mentorat aux startups de la santé numérique qui cherchent à s’engager avec des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques.

Le date limite pour les candidatures pour la cohorte du printemps 2023 est le 14 janvier.