HEAL exhorte l’UE à donner la priorité aux risques pour la santé publique et l’environnement des PFAS plutôt qu’aux intérêts économiques

13 septembre 2024 — La Health and Environment Alliance (HEAL) a exprimé ses inquiétudes quant à la perspective adoptée dans le rapport Draghi récemment publié sur le règlement REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) et appelle les décideurs politiques à donner la priorité à la sécurité sanitaire et environnementale plutôt qu’aux considérations économiques à court terme en « soutenant la restriction proposée des PFAS à l’échelle de l’UE et en fixant des délais clairs pour toute dérogation ».

Bien que le rapport souligne les défis financiers liés au remplacement des PFAS, HEAL soutient que cette approche est « fondamentalement erronée », compte tenu des risques pour la santé et l’environnement posés par ces produits chimiques toxiques.

Sandra Jen, responsable du programme pour la santé et les produits chimiques chez HEAL, raconte Informations sur l’emballage:« Les inquiétudes exprimées dans le rapport Draghi ne prennent pas en compte les coûts sanitaires énormes associés à l’exposition aux PFAS et à la contamination par ces substances en Europe : les coûts sanitaires de l’exposition aux PFAS sont estimés entre 52 et 84 milliards d’euros par an en Europe — et il s’agit d’une estimation basse. »

« Il faut également s’attendre à d’énormes coûts de responsabilité pour les entreprises responsables des impacts sur la santé et de la contamination de l’environnement, comme nous pouvons le constater aux États-Unis et en Europe. »

Demande de réduction de la contamination

Les PFAS persistent dans l’environnement pendant des milliers d’années et sont associés à des effets néfastes sur la santé, y compris ceux qui commencent dès le stade du développement fœtal. De plus, la contamination par les PFAS s’est propagée dans l’eau douce, les aliments et les sols, ce qui nuit à l’environnement.

HEAL a souligné que les coûts de santé publique liés à l’exposition aux PFAS en Europe sont estimés entre 52 et 84 milliards d’euros (57,7 à 93,2 milliards de dollars) par an. Selon HEAL, près de 23 000 sites sur le continent ont été identifiés comme contaminés par les PFAS et on estime que 12,5 millions d’Européens vivent actuellement dans des communautés où l’eau potable est polluée par les PFAS.

À la lumière de ces chiffres alarmants, les États membres de l’UE se sont engagés à mener une action coordonnée par le biais d’une proposition de restriction des PFAS à l’échelle de l’UE dans le cadre du règlement REACH.

« La proposition de restriction globale de l’UE sur les PFAS est une étape cruciale pour empêcher ces « produits chimiques éternels » de s’accumuler davantage dans notre corps et dans l’environnement. Et comme le processus de l’UE prend beaucoup de temps, nous pouvons voir que certains États membres de l’UE prennent également des mesures directes au niveau national pour limiter l’exposition directe aux matériaux en contact avec les aliments, aux vêtements et interdire plus rapidement certaines utilisations des PFAS compte tenu des graves problèmes de santé en jeu », détaille Jen.

Appel à une interdiction totale

Bien que le rapport Draghi exprime des inquiétudes quant aux implications économiques de telles restrictions, HEAL estime qu’en raison des preuves scientifiques sur les effets nocifs des PFAS sur la santé, toutes les dérogations devraient être assorties de délais stricts pour contribuer à éliminer définitivement les PFAS et promouvoir des technologies alternatives plus sûres.

Les pesticides PFAS représentent 16 % des substances actives synthétiques approuvées par l’UE, ce qui signifie qu’ils ne sont pas nécessaires à la culture des cultures.« La transition vers des alternatives plus sûres et l’élimination progressive des PFAS pour toutes les applications non essentielles doivent être considérées comme une opportunité d’innovation et de promotion de technologies propres au bénéfice de tous. De nombreuses entreprises voient déjà les choses de cette manière. En outre, la restriction proposée sur les PFAS permet des dérogations, notamment lorsqu’aucune technologie alternative appropriée n’est disponible, et elle prévoit également des périodes de transition », explique Jen.

« Il faut utiliser sans plus attendre toutes les mesures disponibles pour réduire l’exposition aux PFAS. Toutefois, avec des approches nationales, en fonction du pays dans lequel les personnes vivent ou se rendent dans l’UE, elles bénéficieront de différents niveaux de protection. »

Jen souligne également que les PFAS sont toujours utilisés dans les pesticides et que les aliments que nous consommons proviennent de sources très diverses. Elle estime donc qu’une interdiction complète de ces substances dans l’UE, y compris pour les pesticides, est urgente.

Cette année, un rapport du Réseau européen d’action contre les pesticides Une étude révèle une augmentation significative de la détection de PFAS dans les fruits et légumes, avec des niveaux triplant entre 2011 et 2021. L’analyse, basée sur les données des programmes nationaux de surveillance de huit pays de l’UE, montre une augmentation de 220 % de la détection de résidus de PFAS dans les fruits et de 274 % dans les légumes.

Par Sichong Wang

