Headspace, partenaire filiale VBC d’Intermountain Health pour la santé mentale

Entreprise numérique de santé mentale Headspace a annoncé son partenariat avec Castell, filiale de soins basés sur la valeur d’Intermountain Health, pour fournir des services de santé comportementale à la demande à certains membres des régimes d’assurance de l’Utah.

Headspace sera intégré au modèle de soins de Castell, et les prestataires de l’entreprise de soins basés sur la valeur pourront directement orienter les membres vers Headspace pour un coaching et une thérapie en matière de santé comportementale.

« Notre objectif auprès des patients est de les aider à avoir la vision la plus globale de leur santé. Être capable de mieux prendre en compte et intégrer l’état de santé mentale d’un patient est essentiel pour traiter la personne dans son ensemble et améliorer la qualité des soins qu’il reçoit », Jay Zerwekh, PDG de Castell, a déclaré dans un communiqué. « Nous sommes ravis de nous associer à Headspace pour donner aux patients accès à un coaching en santé comportementale et à des outils qui peuvent être adaptés à leurs besoins individuels.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

En juin, Headspace a annoncé son partenariat étendu avec la société de technologie de la santé Virgin Pulse. Cette collaboration fournirait aux membres de Virgin et à environ 2 000 employés dans le monde un accès complet à Headspace depuis sa plateforme de santé et de bien-être basée sur l’IA, Homebase for Health.

L’année dernière, la plateforme de santé mentale a acquis le Shine app, une plateforme de bien-être mental axée sur des offres culturellement compétentes et inclusives, et Sayana, créateur d’applications de suivi de la santé mentale et du sommeil basées sur l’IA.

En 2021, Headspace a fusionné avec un autre fournisseur de santé mentale numérique Ginger, une plateforme numérique de coaching en santé mentale et de vidéothérapie à la demande, dans le cadre d’un accord qui aurait été valorisé la société issue du regroupement à 3 milliards de dollars. À son tour, la société a créé la société de méditation et de santé mentale Headspace Health.

Au cours de la dernière année, Headspace Health a subi deux séries de licenciements. En juillet, il a lâché prise 181 travailleurs, soit environ 15 % de son effectif, et, en décembre, a licencié environ 4 % de son effectif, soit environ 50 travailleurs.

Parmi les autres entreprises fournissant un soutien numérique en matière de santé comportementale figurent NeuroFlow, qui permet aux prestataires de soins de santé de suivre, d’évaluer et de communiquer avec les patients entre les visites traditionnelles au cabinet, et Author Health, basée à Boston, une plateforme de soins hybrides pour les membres de Medicare Advantage souffrant de maladies mentales graves et de troubles liés à l’usage de substances.