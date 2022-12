Headspace Health licencie 4% de son personnel et plus de briefings numériques sur la santé

Santé de l’espace de tête a confirmé avoir licencié 50 travailleurs, soit environ 4 % de ses effectifs.

Signalé pour la première fois par Bloombergles coupes dans l’entreprise de méditation et de santé mentale sont les dernières d’une série de licenciements dans les entreprises de santé numérique et de technologie de la santé cette année.

Calm, une autre application de méditation qui s’est développée avec cliniques de santé mentale, a licencié 20 % de son personnel en août.

Cliquez sur Thérapeutique a annoncé vendredi avoir reçu la désignation de dispositif révolutionnaire de la FDA pour un traitement numérique sur ordonnance pour la migraine épisodique.

Le CT-132 est en cours de développement en tant que traitement préventif d’appoint de la migraine épisodique chez les patients adultes. La Désignation d’appareil révolutionnaire n’est pas une autorisation de mise sur le marché de la FDA, mais elle vise à accélérer l’examen des produits qui pourraient aider à traiter des affections débilitantes ou potentiellement mortelles.

Click a déclaré avoir terminé ou commencé trois études cliniques sur le traitement de la migraine. Il utilisera les données de ces essais pour les soumettre à la FDA pour autorisation réglementaire.

“Nous sommes ravis de recevoir cette désignation révolutionnaire car elle facilitera les discussions collaboratives avec la FDA et contribuera à accélérer le processus d’apport d’un traitement numérique contre la migraine de premier ordre aux patients”, a déclaré Austin Speier, directeur de la stratégie de Click Therapeutics, dans une déclaration. “Il s’agit également d’une reconnaissance puissante du travail innovant mené par nos équipes scientifiques et de développement internes pour créer une nouvelle approche du traitement de la migraine, soutenue par des données cliniques précoces et prometteuses.”

Plus tôt cette année, la société a obtenu un prêt de 15 millions de dollars de la Silicon Valley Bank, qui servirait à retirer un prêt existant et à faire progresser son portefeuille de produits. Il a soulevé 52 millions de dollars en financement de série B en 2021.

Superior HealthPlan, basé au Texas, a annoncé cette semaine un partenariat de soins à domicile avec MedArrive et le fournisseur virtuel de santé comportementale Brave Health.

Le programme utilisera les ambulanciers paramédicaux, les ambulanciers et d’autres prestataires de MedArrive pour offrir des diagnostics à domicile, des évaluations de santé et des soins préventifs. Si les patients ont des besoins plus aigus, les fournisseurs à domicile peuvent communiquer avec les médecins par télésanté. Ils peuvent également aider à résoudre les problèmes de transport, les problèmes de mobilité et l’aide nutritionnelle, ainsi qu’offrir un accès aux soins de santé mentale via Brave.

Le programme sera initialement offert à environ 40 000 participants au régime Supérieur.

“Nous sommes fiers de nous associer à MedArrive et Brave Health dans le cadre de cette initiative, qui élargira nos capacités à fournir des soins de santé de qualité à nombre de nos membres”, a déclaré le Dr David Harmon, directeur médical en chef de Superior HealthPlan, dans un communiqué. “Cette nouvelle collaboration ouvre la voie à des services pratiques, personnalisés et intégrés fournis par MedArrive et Brave Health, et nous pensons que nos membres bénéficieront grandement de cette nouvelle relation.”

La société de santé numérique musculo-squelettique (MSK) IncludeHealth s’associe à Yale New Haven Health System pour offrir un modèle de soins MSK hybride aux patients du système.

Le modèle combine les services en personne de Yale New Haven avec une thérapie physique virtuelle fournie à domicile à l’aide de IncludeHealth Système d’exploitation musculo-squelettique. Le partenariat a débuté au début de cette année à l’hôpital Yale New Haven, et les offres vont désormais s’étendre à l’ensemble du système de santé.

“Nous sommes reconnaissants de nous associer à une organisation clinique aussi respectée que Yale New Haven Health”, a déclaré Ryan Eder, PDG d’IncludeHealth, dans un communiqué. « Nous croyons fermement en un modèle de soins hybride, mettant notre technologie entre les mains d’un fournisseur de confiance d’un patient pour renforcer la relation patient-clinicien. Nous attendons avec impatience l’impact que cela aura sur l’accès et les résultats des patients.

Selon un dépôt avec la Securities and Exchange Commission, IncludeHealth a levé 10,7 millions de dollars plus tôt cette année.