Headspace Health confirme une deuxième série de licenciements en moins d’un an

Société de méditation et de santé mentale Headspace Health a confirmé avoir licencié 181 travailleurs, soit environ 15 % de ses effectifs.

Les coupes sont la deuxième série de licenciements pour l’entreprise au cours de la dernière année. En décembre, elle a licencié environ 4% de son effectif, soit environ 50 ouvriers.

Le PDG de la société, Russell Glass, a annoncé les récents licenciements dans une note interne aux employés, déclarant que la société avait sous-estimé l’impact de l’environnement économique actuel sur le comportement des consommateurs.

« Le privilège de soutenir la santé mentale et le bien-être de millions de personnes dans le monde s’accompagne également d’une grande responsabilité de se concentrer sur la santé de notre entreprise et de la protéger pour l’avenir. Le 29 juin, nous avons annoncé plusieurs changements importants à notre stratégie et structure organisationnelle chez Headspace, y compris la réduction de la taille de nos effectifs de 15 %. Ces changements équiperont l’entreprise pour l’avenir et ouvriront une voie solide vers la rentabilité. Nous sommes profondément reconnaissants envers les employés à qui nous avons dit au revoir et nous nous engageons à soutenir pendant cette période de transition », a déclaré un porte-parole de Headspace Health MobiHealthActualités dans un e-mail.

LA GRANDE TENDANCE

En 2021, Headspace Health a été formé grâce à la fusion de l’application de méditation Headspace et de la société de santé mentale Ginger.

Depuis le syndicat, l’entreprise a récupéré d’autres startups axées sur la santé mentale, notamment Sayana, fabricant d’applications de suivi de la santé mentale et de sommeil basées sur l’IA, et l’application Shine, une plateforme de bien-être mental axée sur des offres culturellement compétentes et inclusives.

En janvier, la société numérique de santé mentale a déclaré qu’il commencerait à offrir ses services de soins cliniques aux entreprises du Royaume-Uni et qu’il se développerait sur d’autres marchés internationaux en 2023.