Headspace Health acquiert Shine, une application de bien-être mental axée sur le BIPOC

Entreprise de santé mentale numérique Headspace Health a annoncé jeudi avoir acquis l’application Shine, une plateforme de bien-être mental axée sur des offres culturellement compétentes et inclusives.

Fondée en 2016, Shine propose un contenu autoguidé, notamment des cours de méditation et de soins personnels sur des sujets tels que le stress et les limites, ainsi que des ateliers communautaires virtuels.

Les cofondatrices et co-PDG de la société, Marah Lidey et Naomi Hirabayashi, assumeront des rôles de direction dans les équipes produit et marketing de Headspace. Certains ingénieurs et leaders de Shine dans ses succès clients et ses groupes de marketing passeront également à Headspace.

“L’acquisition de l’application Shine souligne l’importance continue d’intégrer la diversité, l’équité, l’inclusion et l’appartenance dans le tissu de tout ce que nous faisons”, a déclaré le PDG de Headspace, Russell Glass, dans un communiqué. “En intégrant à la fois le contenu robuste et l’équipe talentueuse de Shine, nous serons en mesure d’étendre collectivement la diversité des offres et des expériences que nous pouvons apporter à nos clients et membres.”

LA GRANDE TENDANCE

Headspace Health est le résultat de la fusion entre l’application de méditation Headspace et la société de santé mentale virtuelle Ginger, qui fermé en octobre dernier.

L’accord avec Shine n’est pas non plus la première acquisition de la société cette année. En janvier, Headspace l’a annoncé avait acquis Sayana, fabricant d’applications de suivi de la santé mentale et de sommeil activées par l’IA. Lorsque cet accord a été annoncé, Headspace a présenté l’acquisition de Sayana comme un moyen d’ajouter des capacités d’IA pour personnaliser le contenu en fonction des besoins de l’utilisateur.

La santé mentale est encore un domaine clinique leader dans le financement de la santé numérique, malgré le nombre de concurrents dans l’espace. Un rapport de Rock Health sur le paysage des investissements dans la santé numérique au cours du premier semestre de l’année a noté que l’activité de fusion et d’acquisition avait ralenti par rapport à 2021. Mais les auteurs du rapport ont noté en juillet que le nombre pourrait augmenter.

“Comme les chiffres de financement, nous ne prévoyons pas un retour au rythme des fusions et acquisitions de 2021, même si nous prévoyons que l’activité de fusions et acquisitions de 2022 augmentera régulièrement par rapport aux niveaux de référence de 2020”, ont écrit Ashwini Nagappan et Adriana Krasniansky. “Nous surveillerons pour voir si les entreprises de santé numérique bien positionnées dans des segments de plus en plus saturés de la santé numérique commencent à acquérir des concurrents plus petits – ce qui pourrait signifier que les plus grandes vagues de consolidation de la santé numérique ne font que commencer.”

ENREGISTREMENT

“Après six ans de construction de Shine, nous sommes ravis de rejoindre Headspace Health pour étendre le travail urgent de combler le fossé de l’équité en matière de santé mentale – quelque chose que Naomi et moi avons souvent ressenti de première main”, a déclaré Lidey de Shine dans un communiqué.

“Nous pensons que tout le monde mérite de se sentir inclus dans son parcours de santé mentale, et avec notre équipe combinée chez Headspace Health, nous sommes sur une voie passionnante pour atteindre cette vision partagée.”