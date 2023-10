Headspace annonce un nouveau directeur financier et d’autres embauches dans le domaine de la santé numérique

Entreprise numérique de santé mentale Headspace a annoncé la promotion de Nicolette Turner de vice-présidente senior des finances à directrice financière.

Turner a joué un rôle essentiel dans les négociations la fusion de 3 milliards de dollars de l’entreprise avec la société de soins de santé mentale virtuelle Ginger en 2021. Avant de travailler chez Headspace, elle a occupé des postes liés à la finance au sein de la société de produits et services de santé basée dans l’Ohio Cardinal Health, McKinsey, Hillrom et KPMG.

Société de gestion des maladies rénales chroniques et des maladies rénales terminales soutenue par la technologie Monogram Health a annoncé l’embauche d’Adam McAnaney en tant que directeur juridique et secrétaire.

McAnaney occupait auparavant le poste d’avocat général et de secrétaire chez Signify Health, qui propose des services technologiques et analytiques pour soutenir des modalités de soins basées sur la valeur. Il a également été vice-président et chef des affaires juridiques et secrétaire corporatif de Etna.

« Adam a une compréhension claire et experte des besoins uniques de nos patients, cliniciens, investisseurs et partenaires du régime de santé, et apportera une grande valeur à Monogram Health alors que nous continuons à étendre notre modèle éprouvé de prestation de soins à domicile à travers les États-Unis. » a déclaré Mike Uchrin, PDG et cofondateur de Monogram Health, dans un communiqué.

ixlayer, une société de diagnostic numérique axée sur les tests de diagnostic, a élargi son conseil consultatif clinique avec l’ajout du Dr Kevin Ban, vice-président exécutif et directeur médical mondial de Walgreens Boots Alliance.

Ban a joué un rôle supplémentaire chez Walgreens pendant la pandémie dans la mise en œuvre des services de test et de vaccination contre le COVID-19 et a dirigé l’équipe qui a lancé Walgreens Covid-19 Index, un outil fournissant des données de test pour suivre les variantes nouvelles et émergentes à travers les États-Unis.

« La pandémie nous a montré le pouvoir des pharmacies mondiales et le rôle crucial que les pharmaciens et les tests de santé peuvent jouer dans l’amélioration des résultats de santé et de l’expérience des patients. Je crois que si nous pouvons accroître l’accès à des options de tests plus abordables et plus faciles, nous pouvons rendre le « Un monde plus sain. Je suis ravi de travailler avec ixlayer et toute l’équipe consultative de la société pour développer de nouvelles solutions et de nouveaux programmes qui contribueront à faire progresser l’industrie des tests en laboratoire », a déclaré Ban dans un communiqué.