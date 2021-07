‘Heads Up’ s’étend à plus de téléphones Android

Attention, une partie de Bien-être numérique, serait déployé sur davantage de téléphones Android grâce à une mise à jour de l’application. Pour les utilisateurs de Pixel, ils disposent de cette fonctionnalité depuis un certain temps, mais si vous en avez assez de marcher presque dans quelque chose parce que votre visage est enfoui profondément dans votre téléphone, cette fonctionnalité est peut-être pour vous.

À l’aide des données de votre téléphone, Heads Up reconnaît quand vous marchez. Lorsqu’il le sait et que vous utilisez votre téléphone, le téléphone vous rappellera qu’il peut être judicieux de rechercher et de vérifier votre environnement de temps en temps. Cela pourrait vous faire économiser un jour, mais d’abord, vous devrez admettre que vous avez un problème. Ne soyez pas dans le déni à ce sujet. Nous y avons tous été.

Selon XDA, ils ont vu la fonctionnalité sur un appareil OnePlus et ASUS, il est donc prudent de supposer que d’autres personnes la verront également maintenant. Vérifiez votre propre application Digital Wellbeing pour voir si elle est arrivée pour vous. Vous le trouverez dans la section Réduire les interruptions de l’application.

Soyez en sécurité là-bas, les gens.

// XDA