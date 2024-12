Fil d’Affaires

Contenu de l’article SAN FRANCISCO & BERLIN — Headline a annoncé aujourd’hui Headline Global Growth IV avec 865 millions de dollars1 de capitaux engagés dans la stratégie visant à accompagner les entreprises à leurs points d’inflexion de croissance, série B et au-delà. « Une société d’investissement ne construit qu’un seul produit : ses collaborateurs », a déclaré Shalini Rao, nouvelle responsable de la croissance chez Headline. « Et l’équipe de Headline est unie autour d’un seul objectif : aider les entrepreneurs à réussir. » La stratégie Global Growth présente trois avantages distincts : une équipe diversifiée et expérimentée, une couverture géographique étendue et une technologie de pointe développée en interne pour le sourcing (Searchlight) et l’analyse (DeepDive). Dirigée par Shalini Rao, investisseur chevronné de Growth, l’équipe Growth s’engage à identifier et à entretenir les « Paradiesvögel », des fondateurs de technologies tenaces prêts à réussir à l’échelle mondiale. Les récents ajouts à l’équipe de Headline Global Growth incluent Nancy Xiao, Trevor Neff, Reda Bensaid, Jake Horwitz et Austin Hack, qui travailleront tous dans les bureaux européens et de San Francisco de Headline.

Contenu de l’article Global Growth IV représente l’évolution de l’investissement de croissance chez Headline. Auparavant, Headline investissait principalement dans des entreprises en croissance dans lesquelles Headline avait également une exposition en phase de démarrage, soutenant des entreprises phares comme SEMrush, Pismo, Raisin, Segment et Fetch. Avec une stratégie spécifiquement conçue pour capturer les points d’inflexion de Growth, Headline élargit son univers. Le fonds cherchera à déployer du capital de manière flexible, avec des investissements allant d’environ 20 à 70 millions de dollars, en se concentrant principalement sur les marchés clés de Headline aux États-Unis et en Europe. Cette approche permettra à Headline de capitaliser sur son historique de recherche de soutien aux entreprises leaders de leur catégorie sur tous les grands marchés technologiques mondiaux. La stratégie de croissance mondiale repose sur les valeurs fondamentales de Headline et sur la rigueur d’un investissement de croissance de classe mondiale. La société a développé des technologies de sourcing avancées, notamment les plateformes propriétaires Searchlight et DeepDive, qui améliorent la capacité de l’équipe à entrer en contact avec les fondateurs et à analyser l’efficacité de l’entreprise. Cette approche axée sur la technologie permet à l’équipe d’interagir avec environ 80 % des entreprises qui ont levé des financements de série A chaque mois. L’engagement de Headline à entretenir des relations étroites et à long terme avec les entrepreneurs se reflète dans sa philosophie d’investissement. L’entreprise privilégie la qualité à la quantité, en se concentrant sur un nombre limité d’entreprises pour offrir des niveaux élevés d’engagement et de soutien. « Une société d’investissement ne construit qu’un seul produit : ses collaborateurs », a déclaré Rao. « Et l’équipe de Headline est unie autour d’un seul objectif : aider les entrepreneurs à réussir. Pour y parvenir, nous nous appuierons sur nos réseaux et nos antécédents, accumulés au fil des ans aux États-Unis et en Europe. Mais en réalité, c’est un état d’esprit : nous ferons tout ce que nous pouvons pour aider nos fondateurs à créer des entreprises générationnelles. Tout comme les fondateurs que nous espérons soutenir, nous nous démenons et nous avons faim. » « Forts de notre expérience de plusieurs décennies, d’une plateforme technologique unique et de la conviction de nos LP, nous sommes ravis de lancer Growth IV. Il dispose d’une stratégie unifiée et de la taille adéquate pour soutenir les meilleures entreprises technologiques privées, quel que soit leur stade de développement », a déclaré Mathias Schilling, associé fondateur de Headline. « Tous nos produits phares reposent sur une souscription indépendante, la responsabilité et l’autonomisation. Nous avons la plus grande confiance en Shalini et en son équipe pour concrétiser cette vision. »

Contenu de l’article Alors que Headline entame ce nouveau chapitre, elle continue de se consacrer à soutenir les entreprises technologiques innovantes tout au long de leur cycle de vie. Avec plus de 4 milliards de dollars d’actifs sous gestion, Headline est bien positionnée pour stimuler la croissance et l’innovation dans le secteur technologique. À propos de Headline Fondée en 1998, Headline est une société de capital-risque qui s’associe à des équipes technologiques à croissance rapide dans des zones géographiques clés pour assurer leur réussite à l’échelle mondiale. Avec plus de 4 milliards de dollars d’actifs sous gestion, la société investit à partir de son réseau de fonds de démarrage à vocation régionale aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Le Global Growth Fund de Headline investit à l’échelle mondiale à partir de la série B et au-delà. La taille et la localisation de ces fonds permettent à l’entreprise de voir de près les tendances locales, de rencontrer les fondateurs gagnants et de mener des cycles à chaque étape. Parmi les plus de 300 investissements mondiaux, le portefeuille de Headline comprend Acorns, AppFolio, ANGI (anciennement Angie’s List), Bumble, Farfetch, Fetch, Gopuff, Honeycomb, LucidLink, Mistral AI, NGINX, Raisin, Sonos, Segment, SEMrush et The RealReal. Headline s’appuie sur l’exemption de « conseiller en capital-risque » aux fins de la loi Investment Advisers Act de 1940. Ce communiqué de presse annonce la clôture de nos deux fonds parallèles. Aucune partie de ce communiqué de presse n’est destinée à être, et ne peut être considérée comme, un conseil en investissement, une recommandation d’investissement, une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, de tout titre ou d’adoption d’une stratégie d’investissement. Aucune rémunération n’a été versée pour les propos cités inclus dans ce communiqué de presse. Une liste complète des investissements de Headline est disponible à l’adresse headline.com/portfolio. ________________________

1Tous les montants libellés en EUR (euros) ont été convertis en USD (dollars américains) en utilisant un taux de change de 1,1087, le taux de change en vigueur au 9 septembre 2024. Veuillez noter que les taux de change fluctuent et que le taux de conversion au moment des transactions réelles peut différer. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240918312993/en/ Contacts Contact média :

