Hapoel Eilat (HE) verrouillera les cornes avec Hapoel Be’er Sheva BC (HBE) lors de leur prochain match de la Ligue israélienne de basketball 2020-21 le jeudi 24 décembre à la Begin Arena. Après une longue période, une toute nouvelle saison de la Ligue israélienne de basket-ball est de retour. Dans le premier match du tournoi, Hapoel Eliat a gagné avec une différence de score de 95-85 contre Nes Ziona. Ils siègent actuellement à la deuxième position avec six victoires en huit sorties.

D’un autre côté, Be’er Sheva entre dans le match sur une défaite étroite 81-83 contre Hapoel JM. Ils ont remporté quatre matchs sur sept jusqu’à présent et occupent actuellement la septième place du classement de la ligue.

Les deux équipes ont un bon bilan de victoires-défaites jusqu’à présent dans la saison car Eilat dans les dix derniers matches a une moyenne de 172% de points de jeu, tandis que Be’er Sheva en a 165.

Le match de la Ligue israélienne de basket-ball 2020-21 Hapoel Eilat vs Hapoel Be’er Sheva doit commencer à 22h30 IST.

Israel Basketball League Hapoel Eilat vs Hapoel Be’er Sheva: HE vs HBEDream11 Prédiction de l’équipe, Nouvelles de l’équipe

Ligue israélienne de basket-ball HE vs HBE, Hapoel Eilat vs Hapoel Be’er Sheva Dream11 Point de garde: Travis Warech, Tzuf Ben Moshe

Ligue israélienne de basket-ball HE vs HBE, Hapoel Eilat vs Hapoel Be’er Sheva Dream11 Garde de tir: Casey Prather

Ligue de basket-ball israélienne HE vs HBE, Hapoel Eilat vs Hapoel Be’er Sheva Dream11 Petit avant: Spencer Weisz, Ben Carter

Ligue de basketball israélienne 2020-21 HE vs HBE, Hapoel Eilat possibilité de départ contre Hapoel Be’er Sheva: Tzuf Ben Moshe (PG), Casey Prather (SG), Ben Carter (SF), Jonathan Skjoldebrand (PF), Josh Nebo (C)

Ligue de basket-ball israélienne 2020-21 HE vs HBE, Hapoel Be’er Sheva possible alignement de départ contre Hapoel Eilat: Travis Warech (PG), Natan Jurkovitc (SG), Spencer Weisz (SF), Christian Cunningham (PF), James Banks (C)