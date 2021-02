MELBOURNE, Australie: Hé, téléspectateurs de l’Open d’Australie: les applaudissements et les bavardages de mi-match que vous entendez sur les émissions ne sont pas réels.

Avec tous les spectateurs interdits de Melbourne Park par le gouvernement de l’État de Victoria pour le moment en raison d’un verrouillage de cinq jours en réponse à de nouveaux cas de COVID-19 dans la région, Tennis Australia a décidé d’amplifier artificiellement l’ambiance.

Ou comme les organisateurs du tournoi l’ont formulé dans une déclaration publiée dimanche: Nous cherchons à faire ce que nous pouvons pour améliorer la couverture de l’AO sans la foule. »

Ainsi, lorsque Serena Williams a livré l’un de ses neuf as lors de sa victoire au quatrième tour, il aurait pu sembler de loin comme si ce tir avait été accueilli par des applaudissements rauques.

Mais Williams elle-même et son adversaire, Aryna Sabalenka, ne pouvaient rien entendre, à part la poignée d’invités de joueurs accrédités autorisés à occuper les sièges.

C’est similaire à ce qui a été fait pour les émissions de l’US Open en septembre, lorsque les fans ont été exclus tout au long du tournoi en raison de la pandémie de coronavirus. À New York, cependant, le son fabriqué a d’abord été joué en direct dans le stade, avant d’être finalement coupé sur le site et utilisé uniquement via la télévision.

Le timing n’était pas toujours parfait, les faux acclamations apparaissant parfois avant la fin d’un point.

Le genre de murmure qui pourrait émaner de milliers de personnes discutant entre les points a également été diffusé dans les flux télévisés des concours disputés à Rod Laver Arena.

Une autre modification du stade principal du tournoi, qui peut accueillir près de 15000 places pour les matchs de tennis: trois sections inférieures à une extrémité du terrain étaient recouvertes d’une bâche bleue décorée des lettres AO et des images des trophées des champions.

QUEL DEBUT

Le premier homme en 25 ans à avoir atteint les quarts de finale de ses débuts en Grand Chelem a mis son exploit en perspective de cette façon: c’est comme si vous ne savez jamais quand cela se produit. C’est juste arrivé ici.

Aslan Karatsev est un Russe de 27 ans qui est classé 114e et qui a dû passer par trois tours de qualification juste pour entrer dans le tableau principal de l’Open d’Australie. Puis il a remporté son premier match, son deuxième, son troisième et, dimanche, son quatrième, en éliminant deux têtes de série en cours de route.

Avec une frappe rapide et un tennis à gros coups, il a ajouté une victoire sur le n ° 20 Felix Auger-Aliassime et quelle victoire c’était, effaçant un déficit de deux sets pour se classer 3-6, 1-6, 6- 3, 6-3, 6-4 pour une victoire plus tôt sur le n ° 8 Diego Schwartzman.

Karatsev joue le n ° 18 Grigor Dimitrov en quarts de finale.

Dans l’état actuel des choses, il n’est que le troisième qualifié à aller aussi loin en Australie à l’ère professionnelle, le premier depuis Goran Ivanisevic en 1989. Le dernier homme à se qualifier en huitièmes de finale lors de sa première apparition en Grand Chelem était Alex Radulescu à Wimbledon. en 1996.

Et pas depuis le frère de Patrick McEnroe John en 1991, un homme classé aussi bas que 114e n’a atteint les quarts de finale de l’Open d’Australie.

Un journaliste a voulu savoir si Karatsev s’était surpris au cours de la semaine écoulée.

J’essaye, dit-il, les bras croisés, de ne pas le montrer.

Et puis il a ri de l’excitation de tout cela.

UN APPEL AU RÉVEIL

Aussi divertissante une conteuse d’histoires qu’elle est une échangiste de raquettes, Hsieh Su-wei retrace l’amélioration qui a conduit à son premier quart de finale du Grand Chelem à 35 ans pour se préparer à cette inquiétante que son jeu faisait somnoler certaines personnes importantes.

Hein?

Elle jouait à Roland-Garros et perdait, avec les parents de son petit ami dans les gradins la regardant concourir pour la première fois.

On dirait qu’ils vont s’endormir, se souvient-elle en pensant à elle-même.

Déterminée à résoudre ce problème, Hsieh a déclaré que c’est ce qui lui traversa l’esprit à l’époque: OK, maintenant je me fiche de ce qui se passe, je vais essayer de (récupérer) chaque balle, essayer de la rendre un peu meilleure. Au moins, je veux les voir un peu éveillés.

Et le reste appartient à l’histoire: Hsieh a déclaré qu’elle avait remporté ce match et avait assez tôt remporté sa première victoire sur un adversaire du Top 10.

Aujourd’hui, elle est la femme la plus âgée de l’ère professionnelle à avoir atteint son premier quart de finale majeur; Hsieh affrontera mardi la triple vainqueur majeur Naomi Osaka.

Shes a free spirit », a déclaré l’entraîneur de Hsieh, Paul McNamee. «C’est important qu’elle permette de s’exprimer. C’est la même chose avec son tennis. Cela reflète en quelque sorte la façon dont elle est hors du terrain.

