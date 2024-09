Hé, oh ! « Beetlejuice Beetlejuice » génère plus de 264 millions de dollars de recettes mondiales au cours de la deuxième partie – Box-office international

Actualisez pour les dernières nouvelles : Le champion de la semaine dernière et le vainqueur de cette semaine, Beetlejuice, Beetlejuice, a pris une estimation 28,7 M$ Outre-Atlantique, le film poursuit sur sa lancée après sa récente première mondiale à Venise. La chute offshore est de 44%, ce qui est une bonne chose pour ce genre de titre.

Le cumul international de courses est 76,3 M$; et le total mondial est actuellement 264,3 M$ jusqu’à dimanche.

Imax a ajouté 4,7 millions de dollars au box-office mondial pour le deuxième volet.

Le Japon devrait sortir le 27 septembre et sera le dernier marché étranger à ouvrir

Universal/Blumhouse Ne dis pas de mal j’ai également commencé à discuter à l’étranger avec ce cadre sur 73 marchés et avec un 9,3 M$ Le lancement est prévu sur 73 marchés. Les débuts offshore sont dans la lignée des compétitions d’horreur récentes.

Continuant à jouer en parfaite harmonie pour deux propositions de genre très différentes, I de Columbia Pictures/Wayfarer Studiost se termine avec nous et les studios du 20e siècle/Disney’s Alien: Romulus.

Le premier n’est pas encore sorti à Hong Kong et au Japon et montre une forte jouabilité avec 7,3 M$ de 61 marchés cette session. Cela porte le total à 180,6 M$ à l’étranger et 325,5 M$ mondial.

Après avoir atteint la barre des trois cents ans le week-end dernier, 20th Century/Disney Alien: Romulus est maintenant à 330,7 M$ mondial, avec 229,4 M$ provenant des marchés internationaux. La version de Fede Alvarez reste toujours en tête des classements en Chine, au Japon et en Corée (parmi les titres non locaux) dans ce qui équivaut à une 6,3 M$ cadre d’outre-mer.

La baisse globale à l’étranger a été de 55 %. Les 5 principaux marchés à ce jour sur Romulus sont Chine (104,2 M$), ROYAUME-UNI (16,7 M$), Corée (14,5 M$), France (11,3 M$) et Mexique (8,2 M$).

Deadpool et Wolverine a dansé sur un autre 5,7 M$ au niveau international cette session. Cela porte le total à l’étranger à 683,5 M$ et global à 1,305 milliard de dollarsAprès huit week-ends d’exploitation dans le monde entier, The Merc est désormais le 23e film à avoir dépassé les 1,3 milliard de dollars.

Top 5 des marchés à ce jour : Royaume-Uni (72,7 M$), Chine (59,6 M$), Mexique (43,5 M$), Australie (42,5 M$) et Allemagne (38,3 M$).

