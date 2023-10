Fondée en 2017 par Ethan Fiene, Stateline Solar a été la première entreprise solaire du comté de Stephenson et l’une des premières de la région des trois États. Ayant une formation dans la construction, Ethan souhaitait créer sa propre entreprise. Ainsi, lorsqu’il a constaté le besoin d’énergie solaire dans notre région, il s’est immergé dans la formation nécessaire pour démarrer Stateline Solar. Stateline Solar fournit des services à notre région depuis plus de six ans. Voici cinq choses à savoir sur nous :

Nous sommes des locaux ! L’équipe Stateline Solar est composée de personnes qui sont nées et ont grandi ici même, dans la zone frontalière de l’État, de sorte que chaque client est traité avec le plus grand respect et le plus grand dévouement.

Nous sommes spécialisés dans l'énergie solaire résidentielle, agricole et commerciale. Nous fournissons des systèmes solaires que nos clients possèdent, plutôt que de les louer, ce qui signifie que le client bénéficie de tous les avantages financiers liés au passage à l'énergie solaire, notamment des incitations étatiques, des crédits d'impôt fédéraux, une facturation nette, etc.

Stateline Solar offre bien plus que du solaire. Nous proposons également des systèmes de batterie de secours, des bornes de recharge pour véhicules électriques et de l'éclairage solaire. Nous voulons être votre solution énergétique totale ! Les clients peuvent décider de passer à l'énergie solaire, puis ajouter nos autres services plus tard.

Nos services sont clé en main ! Nous fournissons tout en interne pour votre projet solaire et autres besoins, nous faisons donc tout du début à la fin. Cela implique une consultation initiale, la conception, l'autorisation, le financement, l'installation, l'entretien, et bien plus encore. Pour vous offrir une expérience solaire simple et agréable, nous nous occupons de tout en votre nom.

Nous n'allons nulle part ! Le fondateur Ethan Fiene et son épouse, Hilary (directrice du bureau), sont originaires de cette région ; leur objectif est de transmettre l'entreprise à leurs enfants et de garantir que tous les clients passés, présents et futurs bénéficient d'un service de qualité à vie. La plupart des éléments qui composent un système solaire photovoltaïque sont garantis 25 ans, nous construisons donc des relations à vie avec chaque client.

