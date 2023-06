Hé, MLB: Mettez la recrue des Reds Elly De La Cruz dans le Home Run Derby

Alors que le premier coup de circuit en carrière d’Elly Da La Cruz montait en flèche jusqu’à la dernière rangée de sièges du champ droit au Great American Ball Park il y a deux semaines, cela nous a fait réfléchir: et si le public national et international de baseball avait le plaisir de regarder De La Le swing en douceur de Cruz – un piratage violent qui produit l’une des vitesses de sortie les plus élevées du jeu – encore et encore et encore ? Pourrions-nous avoir autant de chance ?

Eh bien, oui… si la Major League Baseball invite la passionnante recrue des Cincinnati Reds au Home Run Derby de cette année. De La Cruz a déjà proposé 458 pieds de raisons pour lesquelles la ligue devrait le faire.

La compétition de balle longue, qui doit avoir lieu le 10 juillet au T-Mobile Park de Seattle, présente généralement les meilleurs frappeurs du jeu au cours de la première moitié d’une saison donnée. De La Cruz, bien sûr, n’est pas en lice pour la couronne RH de cette année – son explosion mardi était son seul depuis l’envoi d’une balle susmentionnée en orbite le lendemain de ses débuts dans les majors.

Le Home Run Derby a évolué depuis sa création en 1985, cependant, pour inclure des frappeurs qui ne mènent peut-être pas leur ligue dans les circuits, mais qui ont le talent de faire le meilleur spectacle ou de générer une tonne de battage médiatique. De La Cruz coche évidemment ces cases. Sa puissance brute et sa vitesse de batte plus ont été louées pendant des années, faisant de lui le meilleur espoir du baseball au moment de son appel le 6 juin. Et sa capacité dynamique et sa joie pure en jouant ont non seulement fait de lui un incontournable, mais l’une des meilleures histoires de baseball. Sérieusement, essayez pas sourire en voyant ce phénomène de 6 pieds 5 pouces faire ce qu’il fait le mieux.

Nous devrions traiter le Derby comme le Slam Dunk Contest de la NBA. Les deux compétitions sont des véhicules non seulement pour commercialiser les sports respectifs, mais aussi pour offrir à leurs téléspectateurs des présentations individuelles étonnantes, avec des candidats sélectionnés en conséquence. En NBA, les meilleurs dunkers sont rarement parmi les meilleurs joueurs. Parfois, ils ne sont pas bons du tout. De même, il est beaucoup plus probable que nous nous souvenions de qui a fait la meilleure démonstration de puissance au Derby que du véritable vainqueur du concours. L’année dernière, les bouffonneries d’échauffement de Pete Alonso, double vainqueur, comme s’accroupir dans la salle de musculation et méditer dans le couloir, et la production étonnante de Julio Rodríguez étaient tout ce dont tout le monde pouvait parler. Au final, Juan Soto a remporté le titre, mais nous ne vous reprocherons pas d’avoir oublié cette partie.

Il n’y a aucun débat sur le buzz que De La Cruz créerait s’il était invité et acceptait de participer au Derby de cette année. Cette anticipation s’étendrait au-delà du public américain habituel de la MLB. De La Cruz, originaire de la République dominicaine, captiverait probablement de nombreux pays d’Amérique latine dans lesquels le baseball est roi. Nous venons de voir à quel point la Classique mondiale de baseball a été couronnée de succès pour la MLB et son objectif permanent de rendre le jeu mondial, et inviter le dernier joueur jeune et populaire de la République dominicaine ne ferait que contribuer à cet objectif.

Très bien, vous pensez peut-être encore que De La Cruz n’en a pas fait assez, n’a pas réussi assez de coups de circuit pour justifier une invitation au concours de slugging. C’est formidable d’avoir produit une ligne oblique de .308/.379/.519 et volé six buts lors de ses 13 premiers matchs. Avec son appel début juin, il n’y a aucun moyen qu’il soit sélectionné pour le All-Star Game de cette année. Mais tout cela est une raison de plus pour qu’il soit convoqué pour le Derby.

De La Cruz a été un peu caché à Cincinnati, bien qu’il ait aidé à transformer un club de petit marché qui ne s’attendait pas à être compétitif au début de l’année en prétendants légitimes et en leader de division. Pour ceux qui ont du mal à comprendre de quoi il s’agit, un spectacle EDLC au Derby convaincrait même les couvertures les plus humides qu’il est la vraie affaire.

Elly De La Cruz sera l’une des plus grandes Reds de tous les temps

De plus, un autre frappeur de puissance adorable aux racines dominicaines a créé un précédent pour l’inclusion de De La Cruz.

Il y a eu 14 recrues à participer au Home Run Derby. Vladimir Guerrero Jr. était le seul à ne pas avoir été sélectionné pour le match des étoiles de cette année (2019) et reste le plus jeune participant de tous les temps (20 ans, 114 jours). Il n’a également eu que huit circuits en carrière à l’époque. Vous pensez que MLB regrette de lui avoir donné ce gros projecteur si tôt? Guerrero n’a pas remporté le concours, mais trois autres participants qui n’étaient pas All-Stars lors de leur participation ont : Yoenis Cespedes (2013), Giancarlo Stanton (2016) et Alonso (2021). Quelqu’un a-t-il un problème avec l’une de ces inclusions ?

Le Derby offre une occasion parfaite pour la ligue de promouvoir des talents électrisants, en particulier des joueurs qui ne participeront pas à la Midsummer Classic. Pour ceux qui remettent en question les références d’EDLC, il suffit de consulter la mixtape de ses deux premières semaines dans les grands.

Les meilleurs moments d’Elly De La Cruz de sa première semaine dans les majors

Son tir imposant de deux points lors de son deuxième match en carrière dans la ligue a été le ballon le plus durement touché par un joueur des Reds cette année. À 21 ans, De La Cruz est le plus jeune joueur à atteindre une vitesse de sortie maximale de 114,8 mph ou mieux cette année, et ce n’est même pas proche. Ce vélo de sortie est là-haut avec Soto, Rafael Devers, Jorge Soler et Shohei Ohtani pour certaines des balles les plus durement touchées de la MLB cette saison.

C’est une excellente compagnie à garder, et ce sont ces types de cogneurs qui devraient être invités au Derby. Personne ne peut deviner quels cogneurs vedettes participeront réellement en 2023. Chaque année, bon nombre des meilleurs joueurs semblent ne pas vouloir participer pour diverses raisons. Il semble douteux qu’Ohtani, qui mène actuellement les majors dans les circuits, ou Judge ou Yordan Álvarez, tous deux sur la liste des blessés, soient impliqués le mois prochain. Cela ne devrait qu’ouvrir davantage la porte à EDLC pour recevoir l’appel.

Nous pouvons tous convenir que le Derby est meilleur lorsque les merveilles physiques de la MLB y participent. De La Cruz s’est rapidement révélé être l’un d’entre eux. Le cas de l’inviter au concours/exposition l’emporte de loin sur celui de ne pas le faire. Inscrivez-vous pour plus de bombes EDLC tous les jours de la semaine, mais surtout le lundi 10 juillet à Seattle.

Après tout, qui n’aime pas un bon feu d’artifice ?

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Auparavant, elle a couvert les Mets pendant trois saisons et demie en tant que reporter pour le New York Daily News. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Elle ne manque jamais un match de Rafael Nadal, peu importe le pays ou le fuseau horaire dans lequel il joue. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .

