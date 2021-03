Bien que nous soyons toujours d’accord avec le fait que le redémarrage de Lizzie McGuire ne se produit pas, ColourPop est là pour essuyer nos larmes et sauver 2021! Aujourd’hui, la marque de cosmétiques culte sort le Collection Lizzie McGuire , qui comprend tout ce dont vous avez besoin pour incarner votre Lizzie intérieure et revivre le spectacle Disney bien-aimé du début des années 2000 sous forme de maquillage. La collection se compose de la palette de 12 fards à paupières What Dreams Are Made Of, d’un gommage pour les lèvres à saveur de chewing-gum, de quatre brillants repulpants So Juicy, de deux gels Glittery Obsessed Glitter et de deux fards à joues en poudre pressés. Et tout est à moins de 23 $!

Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

