Hé, il est drôle. Brady montrant sa personnalité en tant que boucanier

Les journalistes qui ont couvert Tom Brady pendant deux décennies en Nouvelle-Angleterre s’attendaient rarement à ce que quelque chose d’instructif ou de divertissant sorte de la bouche du quart-arrière. Restez dans le droit chemin, ne révélez rien sur vous-même ou votre équipe, et gagnez.

Ainsi, lorsque Brady a commencé à craquer en tant que quart-arrière de Tampa Bay et, encore une fois, en tant que MVP du Super Bowl, les gens ont remarqué. Un membre des médias a même noté : Hé, il est drôle.

Et puis Brady, peut-être un peu ivre, a jeté le trophée Lombardi d’un bateau à l’ailier rapproché Cameron Brate sur un autre lors de la célébration de la victoire des Buccaneers, eh bien, la vidéo a presque cassé les réseaux sociaux.

Alors que Brady revient au Gillette Stadium dimanche soir, ce n’est pas le même gars, presque aussi calculé que son entraîneur, qui est parti après la saison 2019. Ne vous y trompez pas, il est toujours le quart-arrière qu’aucune équipe adverse ne veut affronter. Mais maintenant, plus détendu, plus sympathique et, oui, plus facile à comprendre que jamais, Brady pourrait bien être un adversaire plus dangereux que jamais.

Je pense que cela a changé avec lui en allant à Tampa et en vieillissant, a déclaré l’ancien coéquipier Tedy Bruschi, un secondeur hors pair en Nouvelle-Angleterre. «Je ne pense pas que ce Tom était possible les cinq ou 10 premières années en Nouvelle-Angleterre. Il était tellement déterminé à devenir ce qu’il est maintenant.

Il voit une perspective différente d’autres choses qui sont importantes dans votre vie. Il est marié, ses enfants vieillissent, il a davantage développé sa personnalité en dehors des installations et en dehors du stade et de toutes les réunions. Il s’amuse, avec sa vie plus au point.

Bien qu’il soit difficile d’imaginer que le match de dimanche soir soit particulièrement confortable pour Brady, de telles visites ont tendance à être déchirantes pour les stars; demandez simplement à Brett Favre ou à Peyton Manning qu’il ne s’en inquiétera probablement pas. Pourquoi? À cause de tout ce qu’il a appris et traité au cours de ses deux décennies et plus de football professionnel.

Et parce que cela a façonné le Tom Brady actuel. Toujours perfectionniste sur le terrain, souvent de sang-froid, il se présente désormais comme plus accessible, plus communicatif, plus, oui, humain.

Je pense que cette nouvelle équipe ne serait sortie que s’il avait remporté un autre championnat, a déclaré Bruschi. «Je dis que c’est la seule façon pour lui de croire vraiment qu’il y a plus d’une façon de faire quelque chose, c’est de le refaire d’une manière différente.

Le succès qu’il a eu l’année dernière a validé sa pensée qu’il y a plus d’une façon de faire les choses et qu’il ne doit pas nécessairement en être ainsi tout le temps. »

Brady est également devenu tout à fait le pitchman, un des principaux sponsors de neuf entreprises : Subway Restaurants ; T Mobile; Fanatiques ; Sous protection; lunettes de soleil Christopher Cloos; montres IWC; religion du sport ; Autograph, une plate-forme NFT ; et FTX, un échange de crypto-courant pour lequel lui et sa femme, Gisèle, ont fait des publicités.

De plus, il a une émission hebdomadaire SiriusXM Radio qu’il co-anime avec Larry Fitzgerald sur laquelle Brady parle de tout, des passes de touché et du Super Bowl aux, enfin, NFT et crypto.

Son sens de l’humour et sa volonté de se moquer de lui-même, ce à quoi son rival de longue date Peyton Manning excelle publiquement depuis des décennies ont jeté un nouvel éclairage sur la personnalité de Brady. Ne dour plus, il est même un peu maladroit, en particulier dans ses publicités pour Subway et T-Mobile.

C’est un sandwich. J’ai mangé beaucoup de Subway au collège. Je vivais en quelque sorte avec des sandwichs Subway à l’université », a-t-il déclaré. « Avant, nous avions ces petites cartes à puce que les entraîneurs nous donnaient quand nous n’avions pas de tables d’entraînement. C’était bien quand mes copains travaillaient là-bas parce que nous obtenions un petit plus de viande là-bas et c’était plutôt cool. C’était en quelque sorte une partie de mon passé et une partie de mon avenir. J’espère que les gens aiment cette publicité.

Bill Belichick ne le fait probablement pas.

Lorsqu’on lui a demandé si sa personnalité émergente était due au vieillissement ou au changement d’environnement de la manière des Patriots à la manière beaucoup plus ouverte des Ariens, Brady a admis, je pense que tout ce qui précède.

C’est bien que j’aie plus trouvé ma voix, a-t-il ajouté. « J’aime beaucoup être avec mes coéquipiers, mes entraîneurs. C’était un environnement différent. J’apprécie vraiment l’expérience de jouer au football, de jouer avec ce groupe de gars.

Qui, bien sûr, inclut Rob Gronkowski. L’ailier rapproché heureux et chanceux était ce joueur très rare qui a agi lui-même en Nouvelle-Angleterre. Si Gronk déteint sur Brady là-bas, c’était à peine détectable.

Maintenant? Gronk est toujours le comédien du duo, mais Brady a montré des touches humoristiques bien plus qu’en tant que Patriot.

À tel point que Bruschi a une suggestion que personne n’aurait présentée en 2019.

C’est comme si Tom disait: « Hey Peyton, je peux le faire mieux que toi », dit Bruschi en riant, se référant à la présence apparemment constante de Manning sur les ondes. Lorsque Tom Brady prendra sa retraite, il obtiendra le sien.

