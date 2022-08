Hé Hé! Ho Ho ! Ces militants pour le climat sont payés pour partir.

Pour la campagne Equation, l’arrêt de l’expansion du pétrole et du gaz a un impact quantifiable. L’annulation d’une extension de l’oléoduc Keystone XL, après des années de résistance des tribus, des agriculteurs et des éleveurs locaux, a empêché la libération de pas moins de 180 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre par an, selon une estimation. La campagne Equation finance des campagnes contre une foule d’autres projets de combustibles fossiles et aide les militants qui sont souvent ciblés par ce que la directrice exécutive du groupe, Katie Redford, a décrit comme des accusations exagérées et de fausses arrestations.

“Pour que le climat et littéralement pour l’humanité gagnent, nous avons besoin d’eux pour gagner et pour empêcher l’industrie de construire plus de choses qui émettent des gaz à effet de serre dans l’environnement”, a déclaré Mme Redford.

Les militants pour le climat reçoivent beaucoup moins de financements que les grands groupes environnementaux, en particulier de la part d’intérêts philanthropiques, qui ne consacrent qu’une fraction de leurs dépenses aux problèmes climatiques dans le monde. Selon la Fondation ClimateWorks, moins de 2 % des fonds philanthropiques mondiaux en 2020 ont été consacrés à l’atténuation du changement climatique (bien que sa part augmente), dont une part a été consacrée aux activités de base et à la création de mouvements.

Mme Redford et Mme Salamon ont déclaré que leurs groupes n’avaient financé que des activités juridiques, telles que la formation, l’éducation, les voyages, les frais d’impression et de recrutement. Les bénéficiaires de subventions doivent confirmer que l’argent n’a pas été dépensé pour des activités interdites par la loi.