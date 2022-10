Hé, Elton John, peux-tu saluer Shannon au quatrième rang ? – Nouvelles de la capitale de Kelowna

Shannon Bower essaie de reprendre son souffle. Cela a été un tourbillon de 48 heures depuis l’appel téléphonique.

Son bon ami, David Muise, a eu l’offre de sa vie.

Il doit travailler vendredi soir, alors il a demandé si Shannon aimerait son billet pour la performance d’Elton John’s Farewell Yellow Brick Road The Final Tour à BC Place?

La légende de la pop britannique, qui se produit le vendredi 21 octobre, est l’un des trois seuls concerts dignes d’une liste de seaux que la femme de Langley City voudrait voir dans sa vie – Sir Elton, Queen alors qu’il était encore dirigé par Freddy Mercury, et Linda Ronstadt .

Ravie à l’idée d’aller voir le concert, son esprit a commencé à réfléchir à la façon dont elle pourrait en quelque sorte utiliser cela comme une opportunité de donner au suivant et de soutenir une cause qui lui tient à cœur – le Langley Memorial Hospital, par le biais de sa fondation. Bower a travaillé à l’hôpital pendant 21 ans et n’importe qui aurait du mal à trouver un rappel plus gros.

« Je suis le plus grand fan de cet hôpital. J’ai le meilleur travail et j’adore cet endroit », a déclaré Bower. “Le seul travail que j’ai jamais voulu.”

Lorsqu’elle a reçu l’offre de billet, elle savait qu’elle voulait profiter au maximum de l’opportunité, consciente qu’Elton John est un grand partisan des soins de santé, de la musique et du sport dans divers endroits par le biais de ses œuvres caritatives.

“Je ne savais pas vraiment ce que c’était à ce moment-là [that she could do to get his attention]mais vers quatre heures du matin, je me suis réveillé et je savais ce que j’allais faire », a déclaré Bower.

Bower sera présent avec la femme de David, Terry, et son amie. Ils prévoient de descendre tôt pour voir si Bower peut offrir un cadeau à Sir Elton ou à son peuple – une boutonnière personnalisée, une copie du livre Hôpital sur le Collineet de la documentation sur la Langley Memorial Hospital Foundation et le travail qu’elle accomplit pour soutenir les soins de santé locaux.

Elle voulait inclure quelque chose de floral et s’appelait Langley Highland Flower Shop. Ironiquement, la designer, Kari Kleef, faisait partie d’une équipe de l’Okanagan qui fournissait des fleurs et d’autres décorations à Sir Elton, qui a un mari canadien et a passé du temps dans la région de Kelowna.

Le fleuriste a donc créé une boutonnière en utilisant des éléments basés sur les préférences du musicien, tels que des roses de jardin roses, du lierre anglais, une queue de lapin, un meunier poussiéreux, etc.

« Il n’aime pas le rouge. Il n’aime pas le blanc. Il n’aime pas la gypsophile. Il aime les roses de jardin et les fleurs de jardin », a appris Bower.

Son paquet-cadeau vise à attirer plus d’attention et, espérons-le, un soutien financier à l’hôpital où elle a occupé de nombreux postes différents, allant d’aide-soignante à gestionnaire d’équipement.

“Eh bien, ma vie est mon travail”, a-t-elle déclaré.

Elle ne sait pas si elle ira quelque part avec sa campagne de dernière minute pour attirer l’attention d’Elton, mais ne veut pas avoir de regrets.

“Je suis juste [going to be] trop près de lui pour ne pas essayer », a déclaré Bower.

