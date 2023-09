Hé, Apple : j’espère que la Watch Ultra 2 aura ces 5 fonctionnalités

Le prochain événement majeur d’Apple aura lieu demain, le 12 septembre, et nous nous attendons à voir un nouvel iPhone 15, une Apple Watch Series 9 et éventuellement l’Apple Watch Ultra de deuxième génération. Je porte l’Ultra actuelle depuis près d’un an et c’est sans aucun doute la meilleure Apple Watch que l’on puisse acheter. Mais il y a des fonctionnalités que j’aimerais vraiment voir dans la prochaine version.

La version bêta publique de WatchOS 10 présente en avant-première certaines mises à jour de l’Apple Watch Ultra, telles que les cartes topographiques et la prise en charge des accessoires Bluetooth, notamment les pédales du capteur de puissance. Ces ajouts contribuent grandement à aider l’Apple Watch Ultra à se démarquer en tant que montre intelligente de premier plan, même si j’espère que nous aurons encore plus d’options axées sur la sécurité et le sport sur l’Ultra 2.

Deux tailles pour s’adapter à plus de poignets

J’adore porter des montres de sport et d’extérieur, mais elles peuvent parfois être trop grandes pour être portées au quotidien. J’ai un poignet relativement petit mesurant 152 mm, et même si je ne pense pas que l’Ultra de 49 mm ait l’air ou soit trop lourd, il submergera probablement toute personne ayant un poignet plus petit. Une autre option de taille pourrait grandement contribuer à accroître l’attrait de l’Ultra pour les personnes qui souhaitent une montre robuste avec un boîtier plus petit.

L’Apple Watch Series est disponible dans un certain nombre de finitions différentes, alors pourquoi pas l’Ultra ? Actuellement, le titane Ultra n’est disponible qu’en une seule couleur. Des rumeurs ont fait surface à propos d’un finition titane plus foncéequi, je pense, se marierait bien avec le groupe océan de minuit Apple vend actuellement.

L’Apple Watch Ultra sur mon poignet de 152 mm. James Martin/CNET

SOS d’urgence via satellite sur l’Apple Watch

Une fonctionnalité remarquable de l’iPhone 14 est le SOS d’urgence via satellite qui vous permet d’envoyer des messages à un répartiteur d’urgence même lorsque vous êtes hors de portée cellulaire. Le nouvel outil de sécurité a déjà sauvé des vies, il est donc logique de l’intégrer à l’Apple Watch Ultra 2. Espérons que vous n’aurez jamais besoin d’utiliser le SOS d’urgence via satellite, mais pour les personnes qui utilisent l’Ultra comme montre d’aventure en plein air, ce serait un élément de sécurité incroyablement précieux.

SOS d’urgence via satellite sur iPhone. Kevin Heinz/CNET

WatchOS 10 prend en charge les waypoints SOS dans l’application Boussole, afin que vous puissiez voir visuellement le dernier endroit où vous avez reçu un signal cellulaire. Mais cela nécessite que vous remontiez à ce dernier emplacement. L’Ultra dispose déjà d’une sirène intégrée qui peut alerter de manière sonore les passants de votre emplacement, ainsi que d’une détection de chute et d’un SOS d’urgence qui fonctionne lorsque vous disposez d’un service cellulaire. Cela semble donc logique d’inclure des outils de sécurité hors réseau supplémentaires, comme la connectivité satellite à l’Ultra 2.

Une lampe de poche intégrée pour plus de sécurité

Toutes les montres Apple disposent d’une lampe de poche à écran que vous pouvez allumer depuis le centre de contrôle. Si vous êtes comme moi et que vous marchez ou courez quand il fait sombre, il n’est pas aussi pratique d’avoir tout l’écran occupé par cette lumière, car vous ne pouvez alors pas l’utiliser pour voir autre chose, comme vos statistiques d’entraînement. J’adorerais voir une lampe de poche intégrée qui puisse éclairer le chemin devant vous.

La série Garmin Fenix ​​7 Pro dispose d’une LED intégrée similaire et constitue un outil de sécurité précieux. Vous pouvez régler le niveau de luminosité, changer la couleur en une lumière rouge ou même stroboscopique ou pulser la lumière pour alerter les autres de votre emplacement.

Des cadres plus fins et un nouveau processeur

Un élément clé du design de l’Apple Watch Ultra est son écran plat. Mais si vous utilisez autre chose qu’un cadran de montre avec un fond noir, vous pouvez voir une partie du cadre autour du bord de l’écran. Pour vraiment tirer parti de la taille du boîtier de 49 mm, j’aimerais voir un véritable affichage bord à bord qui s’étend jusqu’au boîtier.

Comme ma collègue Lisa Eadiccico l’a spéculé dans sa liste de souhaits Apple Watch Series 9, j’aimerais également voir l’affichage permanent faire plus qu’il ne peut actuellement. L’une des demandes les plus fréquentes que je reçois des lecteurs et téléspectateurs de CNET est de m’aider à trouver une montre capable d’afficher à tout moment le décompte des secondes sur l’écran. Un processeur plus récent pourrait rendre quelque chose comme ça possible, mais ce n’est que spéculation à ce stade.

Des lunettes plus petites tireraient vraiment parti de cette grande taille de boîtier de 49 mm. James Martin/CNET

Des mesures de récupération pour vous aider à mieux vous entraîner

L’Apple Watch suit une multitude de statistiques de santé et de forme physique telles que VO2 Max, la qualité du sommeil, les niveaux d’oxygène dans le sang et la variabilité de la fréquence cardiaque. J’aimerais voir l’Apple Watch Ultra 2 interpréter toutes ces mesures en nous donnant des mesures de récupération comme d’autres montres de sport et d’endurance.

Cela peut être aussi simple que des conseils pour vous aider à identifier si une mauvaise nuit de sommeil aura un impact sur votre préparation à l’entraînement le lendemain. Visuellement, j’aimerais voir quelque chose comme une bague supplémentaire dans l’application Activité qui indique si vous êtes prêt à vous attaquer à une séance d’entraînement ou à quel point vous êtes « chargé » en fonction de l’activité de la journée précédente et de votre nuit de sommeil. Peut-être même ajouter des suggestions personnalisées d’entraînements que vous voudrez peut-être essayer depuis Fitness+ en fonction de votre état de préparation.

Des fonctionnalités similaires existent déjà sur d’autres montres de sport. Garmin propose la Body Battery pour indiquer comment votre corps gère une routine d’entraînement, tandis que Polar affiche des mesures telles que le cardio et la charge musculaire après une séance d’entraînement. Le score de préparation quotidienne de Fitbit classe votre état de préparation sur 100 et présente certaines séances d’entraînement que vous voudrez peut-être essayer en fonction du score.