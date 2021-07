HDR Sport arrive sur Sky Q avec les Jeux olympiques et la Premier League

Sky a annoncé que vous pouvez désormais regarder le sport sur sa plate-forme Sky Q en qualité vidéo HDR, à partir d’aujourd’hui avec les Jeux Olympiques de Tokyo.

C’est la première fois que Sky diffuse du sport en Ultra HD avec HDR et cela commence en trombe lors de la cérémonie d’ouverture olympique. Au total, les téléspectateurs pourront regarder plus de 200 heures de matchs sur la BBC, Eurosport et Discovery+.

Les contenus HDR en résolution 4K Ultra HD seront disponibles via la chaîne Eurosport 4K en appuyant sur le bouton rouge sur Eurosport 1 ou 2 (chaînes 410 et 411). Sky dit qu’il existe également sept chaînes pop-up Eurosport spécifiques aux Jeux olympiques en HD, sans frais supplémentaires.

Les utilisateurs peuvent également s’inscrire à Découverte+ pendant 12 mois sans frais supplémentaires. C’est le seul endroit pour accéder à 55 flux d’événements olympiques en direct.

Les clients avec un abonnement UHD de Sky obtiennent le HDR inclus en standard, mais toute personne sans ce forfait peut profiter d’un essai de trois mois via le Application Sky VIP si vous vous inscrivez avant le 26 août.

Pour marquer l’occasion, Sky a également ajouté « Olympics » comme commande vocale pour ceux qui ont une télécommande compatible. Dire cela évoquera toute l’action de Tokyo, y compris Aujourd’hui aux Jeux olympiques.

Sky a également annoncé qu’il diffuserait plus de 100 matchs de Premier League en direct en HDR cette saison, à commencer par le premier match – Brentford vs Arsenal – le 13 août. Vous aurez besoin d’un Abonnement Sky Sports ou Sky Sports Football et appuyez sur le bouton rouge pendant le jeu.

Le hic, comme nous l’avons découvert il y a quelque temps lorsque Sky a ajouté le HDR pour la première fois, c’est que vous avez besoin d’un boîtier Sky Q qui prend en charge la technologie et pas les précédents, bien que vous puissiez mettre à niveau. Vous aurez également besoin d’un téléviseur prenant en charge la norme HDR HLG (Hybrid Log Gamma).

De plus, si vous avez Sky Sports via une autre méthode, par exemple via un abonnement Now Sports, vous ne pourrez pas accéder au contenu HDR.

Si vous n’avez pas encore Sky Q, vous pouvez inscrivez-vous à partir de 25 £ par mois sur un contrat de 18 mois. Vous pouvez également lire comment regarder les Jeux Olympiques en 4K.