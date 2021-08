HC réserve une ordonnance sur le plaidoyer de Raj Kundra contre l’arrestation dans une affaire de films porno | Nouvelles des gens

Bombay: La Haute Cour de Bombay a réservé lundi son ordonnance sur les requêtes déposées par l’homme d’affaires Raj Kundra et son associé Ryan Thorpe contestant leur arrestation dans une affaire liée à la création et au streaming présumés de contenu pornographique via des applications.

La police du HC a fait valoir que Kundra ne coopérait pas avec l’enquête dans l’affaire, déposée en février de cette année par la branche criminelle de Mumbai, et avait détruit des preuves, une affirmation réfutée par son avocat.

Kundra (45 ans), le mari de l’acteur de Bollywood Shilpa Shetty, et Thorpe, dans leurs demandes, ont qualifié leur arrestation d’illégale, affirmant que la disposition obligatoire de leur délivrer des avis en vertu de l’article 41A du Code de procédure pénale (CrPC) n’a pas été respectée. . Le duo, dans leurs plaidoyers, a demandé au HC d’ordonner leur libération immédiate et d’annuler deux ordonnances rendues par un magistrat après leur arrestation les plaçant en garde à vue.

Conformément à l’article 41A, la police peut, dans les cas où l’arrestation n’est pas justifiée, délivrer une citation à comparaître à l’accusé et enregistrer sa déclaration. Alors que Kundra a été arrêté par la branche criminelle le 19 juillet, Thorpe, qui était employé comme responsable informatique dans l’entreprise de Kundra, a été arrêté le 20 juillet. Le duo est maintenant en prison sous garde judiciaire.

Le procureur général Aruna Kamat Pai a déclaré lundi à une chambre unique de la justice AS Gadkari que des avis en vertu de l’article 41A avaient en effet été délivrés à la fois à Kundra et à Thorpe avant leur arrestation. « Kundra a refusé de l’accepter alors que Thorpe l’a accepté », a déclaré Pai.

Elle a fait valoir que les accusés (Kundra et Thorpe) avaient été arrêtés en raison de leur conduite lors des perquisitions effectuées par la police dans les locaux de leur bureau le 19 juillet.

« Ils (Kundra et Thorpe) ont été retrouvés en train de supprimer certains chats WhatsApp. L’attitude du demandeur Raj Kundra en dit long sur sa coopération à l’enquête. Nous ne savons pas combien de données ont été supprimées. La police essaie toujours de les récupérer, » dit Pai. Elle a en outre déclaré au tribunal que l’article 201 de l’IPC (destruction de preuves) avait par la suite été invoqué contre les accusés.

« Si des accusés détruisent des preuves, alors l’agence d’enquête peut-elle être un spectateur muet? », A demandé Pai.

« Kundra est l’administrateur de l’application HotShots (qui est au centre du prétendu racket porno). Lors des perquisitions, la police a saisi un ordinateur portable du bureau de Kundra dans lequel 68 vidéos porno ont été récupérées. Cela s’ajoute aux 51 vidéos récupérées plus tôt à partir du Storage Area Network », a déclaré Pai.

Elle a en outre fait valoir qu’à partir de l’ordinateur portable de Kundra, la police avait récupéré des scripts à contenu sexuel et une présentation sur la projection financière et la stratégie marketing de HotShots et d’une autre application similaire BollyFame.

L’avocat de Kundra, Aabad Ponda, a réfuté les allégations de la police et a déclaré que tous ses appareils, y compris son téléphone et ses ordinateurs portables, avaient été saisis par la police lors de la perquisition. L’avocat de Thorpe, Abhinav Chandrachud, a fait valoir que bien qu’un avis en vertu de 41A ait été délivré à Thorpe, il n’a pas eu le temps de s’y conformer ou d’y répondre.

« Avant que Thorpe puisse agir sur l’avis, il a été arrêté », a-t-il déclaré.

Chandrachud a ajouté qu’il y avait plusieurs divergences qui jetaient un doute sur le dossier de l’accusation. Une fois que les avocats ont terminé leurs arguments, le HC a réservé son ordonnance sur les requêtes. Kundra, dans son plaidoyer auprès du HC, a également déclaré que le matériel que la police a prétendu être pornographique ne dépeignait pas d’actes sexuels explicites mais montrait du matériel sous la forme de courts métrages « qui sont lascifs ou font appel à l’intérêt lascif des personnes au mieux « .

Dans un développement connexe, un tribunal des sessions a réservé lundi son ordonnance sur une demande de libération sous caution anticipée déposée par Kundra, demandant une caution avant l’arrestation dans une affaire similaire liée à du contenu pornographique enregistré par la police de Mumbai l’année dernière.

Le tribunal des sessions rendra son ordonnance sur le plaidoyer de libération sous caution préalable à l’arrestation le 7 août.