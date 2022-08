HBO renouvelle “House of the Dragon” après 20 millions de visionnages du premier épisode

La série préquelle de “Game of Thrones” “La Maison du Dragon” a été renouvelée pour une deuxième saison, a annoncé vendredi HBO.

L’annonce intervient après que plus de 20 millions de personnes ont maintenant regardé le premier épisode, selon Nielsen et les données de première partie collectées par HBO. L’émission a recueilli près de 10 millions de vues sur les plateformes linéaires et HBO Max le soir de sa sortie dimanche dernier. C’était la plus grande audience de toutes les nouvelles séries originales de l’histoire de HBO.

L’émission, un spin-off du hit “Game of Thrones” de HBO, se déroule des siècles avant la série populaire. Il a été initialement approuvé pour une saison de 10 épisodes en 2019.

Le succès de l’émission est surveillé de près, car beaucoup y voient un baromètre du succès de HBO dans les guerres du streaming. Warner Bros. Discovery a réduit ses coûts et réorganisé sa stratégie chez HBO, notamment en supprimant des émissions et des films de la plate-forme pour mieux adapter ses offres. Les mouvements précèdent la fusion de HBO Max avec Discovery +.

Les débuts de “House of the Dragon” surviennent également alors qu’Amazon approche de la sortie de la série “Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir”.