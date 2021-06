HBO Max With Ads est là et voici ses fonctionnalités manquantes

Pour lancer un nouveau mois, HBO est allé de l’avant et a lancé le HBO Max avec des publicités version de son service premium. Confirmé le mois dernier pour arriver en juin, vous pouvez vous inscrire à ce plan plus abordable, mais comprenez qu’il manque un certain nombre de fonctionnalités importantes.

Pour 9,99 $/mois au lieu de 14,99 $/mois, vous paieriez pour le HBO Max sans publicité, vous obtenez certainement beaucoup de contenu de qualité, uniquement avec des publicités parsemées. HBO dit de s’attendre à des « milliers » de séries, de films et d’originaux exclusifs. , comme HBO vous l’a toujours donné. Vous trouverez une expérience organisée pour les enfants avec des contrôles parentaux, 5 profils pour une configuration domestique personnalisée et des flux de qualité HD.

Malheureusement, il y a des coupures auxquelles vous ne voudrez peut-être pas faire face en plus des publicités. D’une part, tous les grands films de Warner Bros. qui devraient sortir sur HBO Max tout au long de cette année le même jour que les cinémas ne seront disponibles que dans le niveau sans publicité. Le HBO Max « Avec des annonces » n’y aura pas accès. De plus, vous ne pourrez pas télécharger de contenu pour une visualisation hors ligne et vous êtes limité à la qualité HD que j’ai mentionnée ci-dessus, tandis que le niveau sans publicité atteint la 4K.

Et en parlant de publicités, HBO dit s’attendre à environ 4 minutes de publicités pour 1 heure de contenu regardé. La fréquence et le type de publicité dépendront du film ou de la série que vous regardez. Vous les verrez à la fois avant et pendant le contenu. Comme vous l’avez probablement deviné, vous ne pouvez pas les ignorer.

Pour être honnête, aucune publicité, l’accès aux nouveaux films sortis en salles, aux flux 4K et au visionnage hors ligne valent probablement les 5 $ supplémentaires. Vous me dites, cependant.

Pour vous inscrire à HBO Max With Ads, rendez-vous sur le Site HBO Max.