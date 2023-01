HBO Max va commencer à diffuser des matchs de football américains en direct

Le match de football de l’équipe nationale féminine des États-Unis contre la Nouvelle-Zélande mardi soir sera diffusé en direct sur HBO Max. WarnerMedia, la société mère du service de streaming, conclu un accord de huit ans l’année dernière avec la Fédération américaine de football pour être le détenteur exclusif des droits en anglais pour les matchs de l’équipe nationale américaine.

HBO Max diffusera en direct plus de 20 matchs des équipes nationales féminines et masculines des États-Unis chaque année pendant les huit prochaines années, les autres propriétés de WarnerMedia, TNT et TBS, diffusant également environ la moitié de ces matchs, selon le communiqué de presse de WarnerMedia en mars dernier. Tandis que Coupe du monde et les matchs olympiques ne font pas partie de l’accord, les matchs amicaux de l’équipe nationale, les éliminatoires de la Coupe du monde, la SheBelieves Cup et d’autres matchs seront diffusés en direct sur HBO Max.

Vous pouvez regarder l’équipe nationale féminine des États-Unis affronter la Nouvelle-Zélande en direct de Wellington mardi soir sur HBO Max à 22 h HE. Le match de suivi du vendredi 20 janvier d’Auckland sera également diffusé en direct sur HBO Max à 22 h HE. Luke Wileman, Julie Foudy et Melissa Ortiz fourniront le jeu par jeu et des commentaires pendant le match.