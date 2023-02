HBO Max traverse une crise d’identité

En ce qui concerne le contenu, HBO Max est actuellement dans une position très solide.

C’est la maison de l’une des plus grandes émissions de télévision en ce moment, The Last of Us, qui était la deuxième première de série la plus regardée du réseau en plus de dix ans. Il en reste encore à venir, avec le retour imminent de Succession, acclamé par la critique, pour sa quatrième saison.

Les deux séries sont conformes à ce pour quoi HBO est connu : un drame de haute qualité avec des budgets volumineux, comme nous l’avons vu avec Game of Thrones, The Sopranos et The Wire.

Cependant, derrière l’écran, la plateforme traverse actuellement une crise déclenchée par la fusion tant attendue avec Discovery+, et un processus de rebranding déroutant qui pourrait mettre un terme à sa bonne fortune.

Découverte de Warner Bros.

Le Wall Street Journal rapporte que, contrairement aux attentes antérieures, alors que la plupart des contenus Discovery + seront disponibles sur HBO Max une fois la fusion terminée, le service de streaming autonome Discovery + restera.

Cela signifie que tous les abonnés actuels du service (qui se concentre sur les documentaires, la télé-réalité et les sports) ne seront pas obligés de s’inscrire au nouveau service de streaming fusionné, qui devrait être plus cher.

D’un point de vue commercial, le raisonnement est compréhensible. Discovery + compte environ 20 millions d’abonnés, avec des forfaits à partir de 4,99 $ par mois pour le visionnage avec publicité et 6,99 $ pour le sans publicité.

HBO Max, quant à lui, coûte 9,99 $ par mois pour le streaming financé par la publicité et 15,99 $ par mois pour le sans publicité – bien plus que Discovery +.

Il est probable que de nombreux membres de Discovery + abandonneraient avec une telle augmentation de prix, d’autant plus que la facture finale pourrait être encore plus élevée – il est largement prévu que le nouveau service de streaming combiné de grande taille augmentera encore ses prix en raison de l’afflux de nouveaux contenus qui Les utilisateurs de HBO Max ne se sont même pas inscrits en premier lieu.

La société voit également clairement les deux services comme ayant des publics différents, comme le révèle cette diapositive d’information avec une compréhension bizarre de ses données démographiques cibles pour HBO Max et Discovery+ :

Découverte de Warner Bros.

Il y a beaucoup à déballer ici. Comment se penche-t-on ou se penche-t-on en arrière dans une série ? Pourquoi Warner sépare-t-il ses deux services de streaming dans les allées bleues et roses ? Et surtout, qu’est-ce qu’un “Genredom” ?

HBO Max compte plus de trois fois plus d’abonnés que Discovery +, avec une audience de plus de 70 millions d’abonnés en 2022 – un nombre qui pourrait bien avoir augmenté depuis que The Last of Us a commencé à diffuser de nouveaux épisodes.

Bien que Warner Bros. Discovery ne puisse pas se permettre de retirer des abonnés de Discovery +, il a certainement plus à perdre en n’offrant pas de forfait inférieur aux membres actuels de HBO Max.

Pour compliquer encore les choses, la rumeur veut que HBO Max obtienne une nouvelle marque. Le nouveau nom qui a fait l’objet de rumeurs est simplement “Max”, supprimant complètement HBO de l’équation. C’est vrai, l’époque de “Ce n’est pas la télé, c’est HBO” est peut-être révolue.

Casey Bloys, président-directeur général de HBO Max, s’est entretenu avec Parrot Analytics et a affirmé que le nom HBO pourrait être supprimé du nouveau service de streaming en raison de la connotation qu’il n’est pas assez familial, ce qui est apparemment une priorité pour Warner :

Le succès du contenu familial est un facteur déterminant pour le changement de nom de HBO Max et la manière dont le nouveau service sera commercialisé. Le directeur de HBO, Casey Bloys, affirme que l’utilisation de la marque HBO empêche toujours les parents de la voir comme un endroit où laisser leurs enfants regarder des émissions de la bibliothèque WB/CN. pic.twitter.com/wUAZ0Gsw2J – Animation sur HBO Max (@AnimationOnMax) 7 février 2023

C’est très bien… jusqu’à ce que vous vous souveniez que l’année dernière seulement, Warner a fait des coupes dévastatrices dans tous les projets d’animation, les émissions pour enfants étant la plus grande victime.

Cela pourrait potentiellement être un énorme faux pas. D’une part, la marque HBO porte une identité forte pour le public. Vous savez à quel type de qualité vous attendre, et les émissions récentes les plus populaires sont restées dans les paramètres traditionnels de HBO.

Seeking Alpha soutient que l’un des principaux facteurs dans la décision d’abandonner le nom HBO est de faire appel à un public en dehors des États-Unis, ce qui est logique. HBO n’a certainement pas la même reconnaissance de marque dans plusieurs pays, y compris le Royaume-Uni.

Mais n’avoir aucune étiquette attachée et simplement coopter “Max” détruit tout sentiment d’identité. La plupart des autres grands services de streaming ont des marques à l’avant-garde, comme Disney+, Apple TV+ et Amazon Prime Video. ‘Max’ peut, assez ironiquement, être trop minimaliste.

Si le service de streaming veut vraiment s’éloigner de ses racines HBO, il pourrait facilement avoir un attrait plus large en remplaçant “HBO Max” par “Warner Max”. Warner Bros. a une longue et riche histoire dans l’animation, les superproductions et les films acclamés, ce serait donc un choix naturel – et coche la case “familiale” qui semble préoccuper le studio.

Découverte de Warner Bros.

Mais bien sûr, je reviens sans cesse sur le fait qu’en ce moment, HBO Max se porte bien, et il semble que tout changement majeur d’identité de marque – et des hausses de prix importantes – ne peut que vraiment faire des dégâts à ce stade.

Avec des abonnés quittant Netflix en masse après l’émergence de ses plans de répression du partage de mots de passe, HBO Max est presque certainement en train d’engloutir de nouveaux membres. Pourquoi risquer de les perdre à nouveau ?

Ce que je regarde cette semaine

J’ai parcouru lentement le Taskmaster de Channel 4, dont 14 saisons sont disponibles.

Si vous n’avez jamais vu le jeu télévisé auparavant, Taskmaster fait venir cinq comédiens / personnalités de la télévision et les oppose les uns aux autres dans une série de tâches étranges et inhabituelles, créées et arbitrées par Alex Horne. Ils sont ensuite jugés sur leurs performances et se voient attribuer des points par Greg Davies.

Je voudrais donner un cri particulier à la série sept mettant en vedette James Acaster et Rhod Gilbert – les concurrents se mélangent incroyablement bien et sont à la fois hilarants et sans espoir.

Si vous n’êtes pas au Royaume-Uni, vous pouvez toujours attraper Taskmaster en utilisant notre guide pour regarder Channel 4 à l’étranger.