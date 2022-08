HBO Max supprime près de 200 épisodes de “Sesame Street”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

HBO Max supprime environ 200 épisodes de “Sesame Street” de sa plateforme de streaming. mais la raison de la purge n’est pas claire.

Warner Bros. Discovery a récemment acquis HBO Max. Vendredi, le service de streaming a répertorié 456 épisodes “Sesame Street” disponibles contre environ 650 qui étaient disponibles auparavant. HBO Max n’a pas eu accès à tous les épisodes de la série en même temps.

HBO Max ne présente que les épisodes des saisons 1, 5 et 7, ainsi que les dernières saisons 39-52.

Un porte-parole de HBO Max a partagé samedi une déclaration avec Fox News Digital concernant la réduction de “Sesame Street”.

‘SESAME STREET’ LANCE LE MUPPET AMÉRICAIN D’ASIE

“‘Sesame Street’ est et a toujours été un élément important de la culture télévisuelle et un joyau de la couronne de notre offre préscolaire”, a commencé le communiqué.

“Nous nous engageons à continuer d’amener ‘Sesame Street’ dans les maisons des familles, y compris la nouvelle saison qui sortira cet automne et les près de 400 épisodes des saisons les plus récentes et historiques qui restent sur Cartoonito sur HBO Max.”

La 53e saison à venir sera disponible sur le service de streaming, a rapporté le point de vente.

HBO et “Sesame Street” ont uni leurs forces en 2015, ce qui a donné la priorité au service de streaming pour diffuser d’abord tous les nouveaux épisodes, avant qu’ils ne puissent être vus sur la maison de longue date de l’émission, PBS. Cet accord est en vigueur jusqu’en 2025.

La coupure de “Sesame Street” intervient après que HBO a fait une annonce mercredi disant qu’au moins 36 émissions supplémentaires quitteront la plateforme cette semaine.

Cela comprend 20 émissions originales de HBO, ainsi que “Generation”, “Infinity Train”, et plus tôt ce mois-ci, les huit films “Harry Potter” ont été supprimés.

Warner Bros. Discovery a partagé la suppression des émissions avec le nouveau contrat en attente avec Discovery +.

“Alors que nous nous efforçons de rassembler nos catalogues de contenu sur une seule plate-forme, nous apporterons des modifications à l’offre de contenu disponible à la fois sur HBO Max et Discovery +”, a déclaré la société dans un communiqué. “Cela inclura la suppression de certains contenus des deux plateformes.”