HBO Max se mondialise – il sera lancé dans 39 territoires d’Amérique latine et des Caraïbes fin juin (voir la liste complète ci-dessous). Plus tard, il s’étendra à l’Europe, mais d’une manière légèrement différente. Pas encore de mot sur un lancement au Canada.

Le service HBO Go en Amérique latine et dans les Caraïbes sera progressivement supprimé. Les abonnés actuels auront un accès instantané à Max via des applications entièrement nouvelles et diverses options d’abonnement.

HBO Max proposera des films et des séries télévisées des principales propriétés de Warner Media – HBO, Warner Bros, New Line, DC, CNN, TNT, TBS, truTV, Adult Swim, ainsi que Cartoon Network et Looney Tunes Cartoons pour les plus jeunes téléspectateurs.

Cela inclut les favoris de longue date comme Amis plus un nouveau contenu comme Élevé par les loups et des séries à venir comme la préquelle GoT Maison du dragon. Il y aura aussi Max Originals, qui présentera le travail des créateurs locaux de films et d’émissions de télévision.

HBO Max remplacera les services de streaming actuels de marque HBO en Europe plus tard cette année, en particulier dans les pays nordiques, en Europe centrale, en Espagne et au Portugal. La date de lancement exacte n’a pas encore été annoncée.

À partir de fin juin, HBO Max sera disponible en: Anguilla, Antigua, Argentine, Aruba, BVI, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Îles Caïmans, Chili, Colombie, Costa Rica, Curaçao, Dominique, République dominicaine, Équateur , El Salvador, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Suriname, Trinité-et-Tobago, Turcs et Caicos, Uruguay et Venezuela.

