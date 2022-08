HBO Max se mêlera à Discovery Plus au milieu de l’année prochaine

Le service de streaming HBO Max se combinera avec Discovery Plus pour les abonnés américains au cours de l’été 2023, a déclaré Warner Bros. Discovery jeudi, détaillant les plans de déménagement qu’il a télégraphiés depuis la création de la société par une mégafusion plus tôt cette année.

L’Amérique latine recevra la version mélangée des services plus tard en 2023. Certains marchés européens où HBO Max opère déjà suivront au début de 2024, et la société lancera l’offre combinée sur certains nouveaux marchés d’Asie-Pacifique et européens plus tard en 2024. .

La société n’a précisé aucun changement de prix à mesure que les deux services fusionnent. Warner Bros. Discovery a ajouté qu’il explorait la possibilité de lancer une offre de streaming gratuite et financée par la publicité.

Le projet de combiner HBO Max et Discovery Plus est une “priorité principale”, a déclaré jeudi le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, lors d’une discussion sur la stratégie de streaming de la société. Les deux services comptent collectivement 92 millions d’abonnés, et Warner Bros. Discovery a déclaré qu’il prévoyait d’ajouter plus de 40 millions de membres supplémentaires d’ici 2025. En comparaison, Netflix, le plus grand service de streaming par abonnement au monde, compte près de 221 millions.

En avril, Découverte et WarnerMedia fermé leur Mégafusion de 43 milliards de dollars pour former le combiné Warner Bros Discovery. L’accord a uni la centrale hollywoodienne WarnerMedia – qui abrite le service de streaming HBO Maxle studio de cinéma Warner Bros. et des chaînes de télévision telles que HBO, CNN, TBS et bien d’autres, avec Découvertequi propose des émissions de téléréalité et des programmes non scénarisés sur ses réseaux câblés et le service de streaming Découverte Plus.

HBO Max est connu pour ses originaux de prestige et sa vaste bibliothèque de meilleurs films. Discovery Plus, d’autre part, est connu pour sa programmation non scénarisée à la fois haut de gamme (comme les documentaires d’histoire naturelle primés) et bas (comme Naked and Afraid et le très populaire 90 Day Fiancé).

Mais la combinaison des entreprises a assombri la forme future de HBO Max et Discovery Plus. Plus tôt cette année, la direction de la nouvelle société avait clairement indiqué qu’elle souhaitait combiner les deux services, mais jusqu’à jeudi, les dirigeants n’avaient pas précisé comment ni quand. Warner Bros. Discovery a également déclaré plus tôt qu’il envisagerait des étapes intermédiaires telles que le regroupement des services dans un forfait à prix réduit avant une combinaison à part entière des deux.

Leur combinaison arrive à un moment où le streaming vidéo n’a jamais été aussi populaire – et la concurrence qui l’entoure n’a jamais été aussi féroce. Au cours des deux dernières années, les géants des médias et les poids lourds de la technologie ont lancé leurs propres rivaux à Amazon Prime Video et Netflix, avec des services comme Apple TV Plus, Disney+, HBO Max et Paon déploiement. Ces soi-disant guerres en continu affectent également le nombre de services que vous devez utiliser – et payer – pour regarder vos émissions et films préférés en ligne.

Les dernières nouvelles surviennent après des informations faisant état d’un nombre croissant d’émissions, de films et d’autres projets sabordés. Mardi, le le film Batgirl a vu sa sortie annuléemalgré le fait que le film (avec un reportage Budget de 90 milliards de dollars) était déjà bien avancé en post-production. Plus tôt cette année, Warner Bros. Discovery a tué CNN Plus, un service de streaming complémentaire au réseau d’informations 24 heures sur 24, dans les trois semaines environ suivant son lancement.

Collectivement, ces décisions et d’autres ont souligné une ère de resserrement de la ceinture sous Zaslav.