Grande nouvelle pour les fans de HBO qui ne sont actuellement pas abonnés HBO Max en raison de problèmes de prix: une option d’abonnement financée par la publicité arrive en juin, avec une réduction de 9,99 $ / mois, en baisse par rapport à la version habituelle de 14,99 $ / mois sans publicité.

Cette nouvelle découle d’un CNBC rapport qui plonge profondément dans les ramifications financières de cette décision. Par exemple, il est détaillé que les distributeurs partagent les revenus avec HBO pour les abonnements vendus entre 30% et 60%, indiquant spécifiquement que des opérateurs tels que Comcast prennent près de 9 USD sur les frais mensuels actuels d’un client de 15 USD. De toute évidence, un niveau financé par la publicité moins cher signifie moins d’argent pour ces distributeurs. Corporate America prendra de l’argent comptant sur l’inventaire publicitaire gratuit tous les jours de la semaine.

C’est une grande nouvelle à mes yeux. Bien que beaucoup puissent prétendre que HBO Max est cher, je peux honnêtement dire que mon abonnement s’est déjà rentabilisé, avec les derniers films disponibles pour le streaming, ainsi que d’innombrables émissions que je me suis retrouvé à revoir tout le temps. Il y a la Silicon Valley, Game of Thrones, South Park et bien d’autres. De plus, je regarde Mortal Kombat et Godzilla Vs. King Kong sans avoir à faire face aux cinémas. J’adore ça. Désormais, encore plus de gens peuvent se contenter de ces bienfaits à un tarif réduit, à condition qu’ils soient cool avec les publicités.

Si vous n’êtes pas déjà sur HBO Max, cette nouvelle option de tarification vous convaincra-t-elle de l’essayer?

// CNBC