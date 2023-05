HBO Max n’est plus que Max aux États-Unis

Warner Bros. Discovery a maintenant terminé sa transition de HBO Max et Discovery + en un seul service de streaming unifié appelé Max. Le service renommé est désormais disponible aux États-Unis et est livré avec du contenu supplémentaire pour le niveau de tarification Max Ultimate le plus cher (19,99 $/mois) avec un total de 1 000 nouveaux films et émissions de télévision en qualité 4K.

Le communiqué de presse a la liste complète du contenu 4K et mentionne que la plupart des utilisateurs Max verront leurs applications automatiquement mises à jour tandis que d’autres seront invités à télécharger l’application mise à jour sur leurs appareils. Les clients HBO Max verront leurs profils, avatars, informations de paiement et historique de visionnage migrés automatiquement vers Max.

Tous les films Warner Bros. sortis cette année et à l’avenir seront disponibles en streaming en 4K sur Max lorsqu’ils seront téléchargés. Max apporte également Dolby Vision, Dolby Atmos et HDR 10 et certaines séries télévisées et films seront disponibles dans un mode 60fps amélioré. Max devrait être lancé en Amérique latine plus tard cet automne, tandis que l’Europe, l’Asie et d’autres régions bénéficieront du service mis à jour en 2024.

