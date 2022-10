HBO Max : Les 10 meilleurs films d’horreur à regarder en octobre

Octobre est arrivé, alors vous cherchez peut-être à vous faire peur avec de superbes films d’horreur. Et si vous êtes un HBO Max abonné, vous avez accès à une incroyable sélection de films effrayants, effrayants, macabres et crasseux que vous pouvez regarder à tout moment. Les meilleurs films d’horreur sur HBO Max vont des classiques certifiés comme The Shining et A Nightmare on Elm Street à des entrées plus récentes comme The Night House et The Witch.

Voici les histoires pour lesquelles vous devriez prendre du temps sur HBO Max. Tous ces films ont reçu des critiques généralement favorables ou mieux, selon Metacritic.

Brooke Palmer Lorsque cette adaptation du roman classique de Stephen King est sortie en salles en 2017, les cinéphiles comme moi ont regardé deux fois les égouts pluviaux et redouté les ballons rouges. Avec un casting d’enfants intrépides et beaucoup de cœur, cela constitue un argument convaincant pour des histoires de passage à l’âge adulte plus surnaturelles. Et un solide dossier contre les clowns.

Films de la Balance Le premier long métrage de David Lynch vous donnera l’impression d’être dans un cauchemar bizarre. Le film d’horreur en noir et blanc de 90 minutes regorge de sons et d’images étranges, et le résultat est incroyablement étrange. Ne me lancez même pas sur le “bébé” bizarre et d’un autre monde du personnage principal (c’est étrangement encore mignon?). Il y a des messages sur les hommes et la parentalité ici, mais en mettant de côté la vue d’ensemble, le monde surréaliste d’Eraserhead vaut absolument le détour.

Capture d’écran vidéo par Leslie Katz/CNET Maintenant qu’Universal travaille non pas sur un, mais sur trois nouveaux films Exorcist, il est temps de vous rafraîchir la mémoire sur les événements terrifiants de l’original. Ellen Burstyn joue le rôle de la mère d’une fille possédée de 12 ans qui demande l’aide d’un prêtre. Le film complètement effrayant a également remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté.

Images de Warner Bros. Si vous êtes toujours à la recherche d’un film d’horreur, vous ne pouvez pas vous tromper avec The Shining, l’excellent film réalisé par Stanley Kubrick avec Jack Nicholson et Shelley Duvall. Dans cette adaptation d’un roman de Stephen King, un écrivain (Nicholson) séjournant dans un hôtel isolé avec sa famille présente des changements de comportement troublants. Celui-ci satisfera absolument vos envies d’horreur.

Capture d’écran vidéo par Meara Isenberg/CNET Vous aimez les films d’horreur psychologique ? Attendez que ce film frappe. La Night House s’occupe d’une femme (Rebecca Hall) qui est en deuil après la mort de son mari. Alors qu’elle découvre un sombre mystère, elle commence à se demander ce qu’elle pensait savoir sur son mariage. Ce film obsédant est une vedette dans le portefeuille d’horreur de HBO Max.

Capture d’écran par CNET Ce film d’horreur historique garantit à peu près des cauchemars. Le film dérangeant est centré sur une famille dans la Nouvelle-Angleterre des années 1630 et marque les débuts au cinéma d’Anya Taylor-Joy. Au cours du film de 90 minutes, des choses étranges et choquantes arrivent à un fermier, sa femme et leurs cinq enfants qui ont déménagé dans une région éloignée à la lisière d’une forêt.

Porte des Lions Au cas où vous n’auriez pas encore été présenté au banquier d’investissement bien soigné Patrick Bateman, il est temps de sortir votre carte de visite et de faire connaissance. Des éléments de comédie noire, de thriller et d’horreur sont exposés dans ce film, une satire des excès de la fin des années 80 qui met en vedette Christian Bale en tant que jeune professionnel riche aux passe-temps meurtriers. Écoutez des scènes éclaboussées de sang et une performance engagée de Bale.

Photos du projecteur Fox Dans 28 jours plus tard, le protagoniste Jim (un pré-Peaky Blinders Cillian Murphy) se réveille d’un coma pour découvrir que le monde a traversé un bouleversement horrible. C’est similaire au début d’un autre conte postapocalyptique, The Walking Dead, sauf qu’au lieu d’une réalité qui implique des zombies lents, ce film présente des humains infectés par des virus qui sont rapides et remplis de rage. Ouais, Rick Grimes a eu la vie facile. Réalisé par Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire), ce film d’horreur tendu est incontournable.

Warner Bros. Un cauchemar sur Elm Street (1984) Slasher emblématique A Nightmare on Elm Street est diffusé sur HBO Max avec la plupart de ses suites, donc un marathon peut être de mise. Le premier film suit l’adolescente Nancy Thompson et ses amis qui commencent à rêver du même homme – un méchant défiguré portant un pull qui brandit des lames d’une main. Obtenez votre frénésie, et bonne chance pour essayer de dormir ce soir.

Capture d’écran vidéo par Bonnie Burton/CNET La nuit des morts-vivants (1968) Le premier film d’horreur de George Romero est une recommandation facile. Un groupe de survivants se réfugie dans une maison tandis que des membres des morts-vivants grouillent à l’extérieur. Le film influent est souvent considéré comme le premier film de zombies moderne, et même s’il n’offre pas de frayeurs au niveau de Freddy Krueger, vous serez attiré par les personnages au centre de son histoire. Vous allez vouloir laisser la porte ouverte pour celle-ci (mais dans le cas d’une véritable apocalypse, gardez-la très, très fermée).