AT&T a ajouté 2,7 millions de nouveaux clients à HBO et HBO Max au premier trimestre, un coup de pouce pour le nouvel effort de streaming de la société dans un domaine de plus en plus encombré. La division WarnerMedia de la société, qui comprend HBO, a enregistré un chiffre d’affaires de 8,5 milliards de dollars pour la période, un bond de 9,8% par rapport à l’année dernière, lorsque les ventes de salles et les revenus publicitaires ont chuté pendant la pandémie. Dirigé par le directeur général Jason Kilar, WarnerMedia comprend également les réseaux câblés CNN et Turner et les studios de cinéma Warner Bros. HBO est la pierre angulaire de la stratégie média d’AT & T, et la société considère HBO Max comme un moyen d’empêcher ses clients mobiles de fuir, en offrant la plate-forme de streaming à prix réduit à ses abonnés téléphoniques. Dans son rapport sur le premier trimestre de l’année, AT&T a cessé de signaler le nombre d’utilisateurs actifs de HBO Max, masquant le nombre de personnes réellement connectées au nouveau service de streaming.

Au total, AT&T comptait 44,1 millions d’abonnés à HBO et HBO Max aux États-Unis à fin mars, soit un gain de 2,7 millions par rapport au trimestre précédent. Avant de cesser de diffuser les abonnements HBO Max, en décembre, il a déclaré avoir un total de 41,5 millions d’abonnés, dont 17,1 millions pour le service de streaming, 20 millions pour HBO sur le câble et le reste provenant d’hôtels ou d’autres offres. Il est probable que HBO Max ait généré le gain au cours du trimestre, ce qui est notable compte tenu de la compétitivité de l’univers du streaming. HBO Max est également la plus chère des différentes principales plateformes de streaming, à 15 $ par mois. Netflix, qui a publié des résultats mardi, reste le leader, avec 67 millions de clients aux États-Unis et près de 208 millions au total. La domination de Netflix a commencé à décliner, en partie à cause de nouveaux venus comme HBO Max et Disney +. Netflix a ajouté quatre millions de nouveaux abonnés au cours du trimestre, dont un peu plus de 400000 aux États-Unis Netflix a attribué la croissance comparativement lente au ralentissement de la production qui s’est produit lorsque les studios hollywoodiens ont en grande partie cessé de faire de nouveaux spectacles et films pendant la pandémie. La société a déclaré qu’elle s’attendait à un deuxième semestre plus réussi, lorsque les favoris de retour et les films très attendus seront disponibles. Dans le cas de HBO Max, le streamer a probablement reçu un coup de pouce d’une stratégie peu orthodoxe défendue par M. Kilar: la société sœur Warner Bros. prévoit de sortir toute sa gamme de films 2021 sur HBO Max le même jour où ils sont prévus. apparaissent dans les théâtres. L’annonce a grondé dans tout Hollywood, mettant en colère les agents et les cinéastes qui risquaient de perdre des bonus et des commandes cruciaux en court-circuitant l’ancien calendrier de sortie en salles.