HBO Max fait un bond en prix juste avant les débuts de l’USWNT

Alors que l’équipe nationale féminine des États-Unis se prépare à faire ses débuts sur HBO Max, le service de streaming a augmenté son prix.

Les comptes sans publicité abonnés à HBO Max coûtaient 14,99 $ par mois. Désormais, les utilisateurs paieront 15,99 $ par mois, selon Mashable. Bien qu’il ne s’agisse que d’un changement de 1 $ par mois, c’est néanmoins un changement. De plus, cela ne concerne que la version sans publicité de HBO Max. Les comptes financés par la publicité coûtent toujours 9,99 $ par mois.

Le changement entrera en vigueur lors du prochain cycle de facturation, qui aura lieu le 11 février ou après.

Les hausses de prix ne sont pas nouvelles pour les services de streaming à tous les niveaux, mais c’est un nouveau changement pour HBO Max. Depuis son lancement en 2020, il s’agit du premier changement de prix du service. Cependant, les fans de football sont familiers avec d’autres services. ESPN + est passé de 6,99 $ à 9,99 $ par mois. Paramount + est sur le point d’augmenter ses prix, bien que le calendrier et les détails ne soient pas encore clairs.

Pour les fans de football, le changement de prix pour HBO Max est un timing remarquablement mauvais.

USWNT amical pour ressentir l’effet de l’augmentation des prix de HBO Max

Dans le cadre de l’accord Warner Bros. Discovery avec US Soccer, certains jeux USMNT et USWNT sont disponibles sur HBO Max. Cela commence par une paire de matches amicaux contre la Nouvelle-Zélande. Ceux-ci sont prévus le mardi 17 janvier et le vendredi 20 janvier. Ce sont les deux premiers matchs de football diffusés sur HBO Max dans le cadre de l’accord signé en mars 2022.

Ensuite, l’USMNT est en action sur HBO Max peu de temps après la randonnée. Le match amical contre la Serbie du 25 janvier n’est disponible que via HBO Max. Alors que le match suivant du 28 janvier est sur TNT, le match Serbie est uniquement en streaming.

Par conséquent, trois jeux internationaux américains ce mois-ci nécessitent tous une très légère augmentation pour HBO Max.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto