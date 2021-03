HBO Max plonge dans la vie et la mort de Brittany Murphy.

La banderole a commandé un documentaire en deux parties sur la défunte actrice, décédée d’une pneumonie et d’une anémie en décembre 2009. Cinq mois plus tard, son mari, Simon Monjack, est mort de la même chose dans la même maison, ce qui a conduit à de nombreuses théories du complot sur les deux tragédies.

Selon un communiqué de presse, le documentaire actuellement sans titre « présente un portrait de personnage approfondi et intime explorant la vie, la carrière et les circonstances mystérieuses entourant la mort tragique de l’actrice et étoile montante des années 90, Brittany Murphy. La série ira au-delà des théories du complot. et les gros titres, avec de nouvelles interviews des plus proches de la Bretagne et de nouvelles images d’archives. »

Alors que la mort de Murphy fait l’objet de fascination depuis plus d’une décennie maintenant, le réalisateur Cynthia Hill a promis que le doc se concentrerait également sur la vie de Murphy et sa carrière cinématographique bien-aimée, y compris des classiques comme Désemparés et Drop Dead magnifique.