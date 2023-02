HBO Max et Discovery Plus resteront apparemment des applications distinctes

Warner Bros. Discovery aurait renoncé à son intention de combiner HBO Max et Découverte Plus en un seul service de streaming, selon un rapport du Wall Street Journal. En août dernier, le géant des médias a annoncé qu’il prévoyait de déployer une application de streaming fusionnée d’ici l’été 2023. Cependant, il semble que l’entreprise soit en train de faire marche arrière.

HBO Max, connu pour son vaste catalogue de films et de programmes télévisés scénarisés, propose du contenu non scénarisé. Le service coûte 10 $ par mois pour un abonnement de base et a récemment augmenté son forfait premium sans publicité à 16 $. Discovery Plus, qui commence à 5 $ par mois, propose une variété de documentaires et principalement une télévision centrée sur la réalité. Les téléspectateurs peuvent regarder du contenu de TLC, Animal Planet, Food Network, HGTV et plus encore. Après que Warner a achevé sa fusion avec Discovery en avril 2022, le PDG David Zaslav a présenté les plans des deux marques de streaming. En septembre, WBD a commencé à ajouter du contenu du réseau Magnolia de Chip et Joanna Gaines à HBO Max, signalant que le changement était en cours.

Les titres Discovery continueront d’être ajoutés à une version remaniée et plus récente de l’application HBO Max, selon le WSJ, mais Discovery Plus restera une option autonome. L’idée est de conserver la clientèle de ce dernier qui n’est peut-être pas disposée à payer plus pour le HBO Max plus cher.

Warner Bros. Discovery n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNET.