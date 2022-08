HBO Max et Discovery + fusionneront en un seul service l’année prochaine

Warner Bros Discovery a tenu hier son appel aux résultats du deuxième trimestre et le PDG David Zaslav a confirmé de nouveaux plans pour les plateformes de streaming du géant des médias. HBO Max et Discovery+ fusionneront en un seul service qui sera disponible à partir de l’été 2023.

Le mouvement est basé sur les problèmes de performances de HBO Max qui ont vu des plantages réguliers lors des sorties de grands spectacles. Zaslav a confirmé que Discovery + serait au cœur de la nouvelle plate-forme de streaming en raison de sa pile technologique supérieure tandis que l’ensemble du catalogue HBO Max sera reporté.

Warner Bros Discovery a annoncé une perte nette de 3,4 milliards de dollars au deuxième trimestre et le PDG a confirmé son intention de réduire les dépenses sur de nouveaux projets. Les prochains films Batgirl et Scoob!: Holiday Haunt ont récemment été abandonnés plus tôt cette semaine.

Warner a gagné 1,7 million d’abonnés combinés à HBO Max et Discovery + au cours des trois derniers mois et compterait 92,1 millions d’abonnés dans le monde. La société s’est également fixé un objectif de 130 millions d’abonnés d’ici 2025.

Rapport sur les résultats de Warner Bros Discovery Q2 2022