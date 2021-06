HBO Max est lancé en Amérique latine et dans les Caraïbes, à 50 % de réduction pour les premiers abonnés

Les fans de 39 territoires d’Amérique latine et des Caraïbes peuvent désormais s’inscrire à HBO Max. Et si vous le faites avant le 31 juillet, vous bénéficierez d’un bonus d’inscription anticipée d’une réduction de 50 % sur le paiement mensuel pendant toute la durée de leur abonnement.

Les utilisateurs du Mexique et du Brésil pourront regarder les matchs de la Ligue des champions de l’UEFA (les quarts de finale commencent vendredi).





HBOMax est désormais disponible dans 39 territoires d’Amérique latine et des Caraïbes

Ceci mis à part, tous les abonnés de HBO Max pourront profiter du contenu préféré des fans des propriétés WarnerMedia, y compris Amis, Harry Potter, Game of Thrones, Looney Tunes et plus de WB, de DC Universe et de Cartoon Network.

HBO Max a aussi son propre contenu, comme Élevé par les loups, la Ligue de justice de Zack Snyder, l’hôtesse de l’air et le prochain Une fille bavarde redémarrer. Il ne s’agit pas seulement de contenu produit aux États-Unis non plus, HBO Max s’est engagé à produire 100 originaux locaux en Amérique latine au cours des deux prochaines années (mais pas dans les Caraïbes, apparemment).

Les utilisateurs intéressés ont le choix entre deux forfaits :

Standard – jusqu’à 3 flux simultanés à partir de 5 profils personnalisés, résolution HD et 4K, jusqu’à 30 titres peuvent être téléchargés pour une visualisation hors ligne

– jusqu’à 3 flux simultanés à partir de 5 profils personnalisés, résolution HD et 4K, jusqu’à 30 titres peuvent être téléchargés pour une visualisation hors ligne Mobile – 1 flux simultané avec 1 profil, résolution SD, jusqu’à 5 titres en téléchargement hors ligne

Notez que les deux sont des forfaits sans publicité, le forfait moins cher financé par la publicité n’est pas disponible. Tu peux vérifier HBOMax.com pour plus de détails sur les prix.

Vous pouvez utiliser un téléphone Android, une tablette ou un appareil Android TV, ainsi qu’un iPhone, iPad ou Apple TV. Des appareils supplémentaires sont également pris en charge, notamment les Chromecasts, les appareils Roku, les téléviseurs intelligents LG (webOS 3.5+) et les téléviseurs intelligents Samsung (modèles 2016 et ultérieurs), ainsi que Xbox One et les séries S et X. Si vous préférez utiliser un ordinateur, vous pouvez utiliser Edge (sous Windows) ou Firefox, Chrome et Safari (sous macOS).

Remarque pour les voyageurs internationaux : si vous vous êtes abonné aux États-Unis, vous pouvez continuer à utiliser le service lorsque vous voyagez dans l’un des 39 nouveaux territoires. Cela fonctionne également dans l’autre sens, pour ceux qui voyagent aux États-Unis depuis ces territoires.

Ce n’était que la première extension après le lancement aux États-Unis. La prochaine étape pour HBO Max est l’Europe, cela se produira plus tard cette année.

La source