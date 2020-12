– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Ce fut une grande année pour HBO Max. Le géant du streaming n’a été lancé qu’en mai, mais depuis lors, il s’est imposé comme un acteur redoutable dans les guerres du streaming, résistant à la forte concurrence d’Amazon Prime et de Disney +, et a lancé toute la gamme Warner Bros.2021 exclusivement sur l’application.

Le seul hic? Vous ne pouviez pas regarder HBO Max sur Roku – jusqu’à présent.

Roku et WarnerMedia (qui possède HBO Max) ont annoncé le 16 décembre 2020 avoir conclu un accord qui permettrait enfin aux utilisateurs de Roku d’accéder à l’application HBO Max. Cela résout le mal de tête de sept mois que les utilisateurs de Roku éprouvent depuis le lancement du nouveau service de streaming HBO.

À partir du 17 décembre 2020, les utilisateurs de Roku peuvent télécharger HBO Max directement à partir du Roku Store. Voici ce que vous devez savoir sur HBO Max avant de commencer à regarder.

Qu’est-ce que HBO Max?

HBO Max héberge tous les contenus originaux de HBO, comme Le fil, Sexe et ville, et Les Sopranos– ainsi qu’un catalogue de séries télévisées et de films cultes, y compris Rick et Morty, Docteur Who, Parc du Sud, et plus. Le nouveau service de streaming propose également un contenu original, comme Lovecraft Country, l’agent de bord, et L’annulation.

HBO Max propose plus de contenu en streaming que ses deux versions précédentes HBO Now et HBO Go, qui présentaient principalement du contenu de la suite HBO seule. HBO Max propose non seulement du contenu original de HBO, mais également une multitude de séries et de films de grandes sociétés de divertissement.

Comment regardez-vous HBO Max sur Roku?

Regarder HBO Max sur votre Roku est désormais très simple: téléchargez l’application HBO Max depuis votre Roku Store et commencez à regarder.

Avant l’accord entre Roku et WarnerMedia, nous vous recommandons de brancher votre ordinateur portable à votre téléviseur ou d’acheter un téléviseur intelligent capable d’héberger l’application.

Revu: Les meilleurs appareils Roku de 2020

L’accord entre les deux sociétés est un énorme pas en avant pour l’application de streaming. Les consommateurs réclament une réponse au problème de Roku de HBO depuis le mois de mai, lorsque l’application a été lancée. Cette décision est une énorme victoire pour les utilisateurs de Roku qui réclament un meilleur moyen de regarder le contenu original de HBO sans avoir à acheter de nouvel équipement.

Combien coûte HBO Max?

HBO Max commence à 14,99 $ par mois. Si vous vous inscrivez entre le 3 décembre 2020 et le 31 janvier 2021, vous pouvez économiser 20% sur votre abonnement en pré-payant pendant six mois à l’avance. Vous pouvez acheter six mois de service pour 69,99 $, économisant environ 20 $ sur votre abonnement.

Alternativement, si vous êtes un client AT&T, vous pouvez avoir droit à une année gratuite de HBO Max avec votre téléphone ou votre service Internet.

Un conseil: si vous êtes actuellement abonné à HBO via votre fournisseur de câble, il y a de fortes chances que vous payiez 15 $ et que vous n’obteniez que la suite HBO. HBO Max offre beaucoup plus de contenu, il peut donc être avantageux de l’annuler et de vous inscrire à HBO Max. Vous n’aurez pas les chaînes en direct, mais vous aurez beaucoup plus de contenu à regarder à l’avenir.

