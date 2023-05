HBO Max devient Max demain et vous aurez besoin d’une nouvelle application

Lorsque demain arrive et que vous décidez qu’il est temps de trouver une nouvelle émission ou un nouveau film à regarder sur HBO Max, vous remarquerez peut-être quelque chose de différent. D’une part, le nom laisse tomber le « HBO » et sera simplement connu sous le nom de Max à l’avenir. Tu savais que ca allait arriver.

Quand il deviendra Max, ce sera un service combiné qui représentera plus que HBO. À l’avenir, il aura également du contenu Discovery +, de sorte que toutes vos émissions sur la maison, la nourriture et les voyages seront dans Max. Vous aurez tout le contenu fabuleux de HBO ainsi que le monde de la réparation. Et en fait, une grande partie de la fusion du contenu a commencé il y a plusieurs semaines, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué.

L’autre chose qui peut vous décourager se trouve dans l’application HBO Max. Pour certains d’entre vous, l’application se mettra simplement à jour (ou se sera automatiquement mise à jour) vers une nouvelle expérience Max et tout ira bien. Pour le reste d’entre vous, une nouvelle application Max devra peut-être être téléchargée.

Dans un e-mail envoyé aux clients aujourd’hui pour leur rappeler le changement à venir le 23 mai, HBO Max informe ses clients des situations ci-dessus, mais dit principalement qu’il devrait s’agir d’une mise à niveau simple vers le nouveau Max. Cependant, si vous avez besoin de la nouvelle application, vous serez invité à l’obtenir. Si vous souhaitez commencer, Google Play et l’App Store proposent des liens de préinscription pour la nouvelle application Max.

Liens d’application maximum: jeu de Google | Magasin d’applications

Vous vous demandez ce qu’il adviendra de vos informations de connexion et de votre facturation ? De toute évidence, votre abonnement HBO Max se poursuit sous la nouvelle marque Max et vous n’avez généralement rien à faire. Cela signifie que toutes vos informations de facturation et de connexion restent les mêmes dans la nouvelle application. De plus, vos profils, l’historique des vidéos regardées et Ma liste seront enregistrés sur Max. Bien que cela semble être un changement majeur, d’autant plus qu’une nouvelle application est nécessaire, HBO nous dit que tout devrait passer en douceur, du moins pour le moment.

Une fois que le nouveau Max sera lancé demain, nous verrons quels sont les prix des abonnements. À l’heure actuelle, HBO Max a désactivé son processus d’inscription et le site Web Max nous dit d’attendre jusqu’à demain.