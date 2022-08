HBO Max confirme la saison 4 de “Harley Quinn”

Harley Quinn est sur le point d’apporter encore plus de comédie et de chaos à HBO Max.

Le service de streaming annoncé mercredi que l’émission d’animation destinée aux adultes a été renouvelée pour une quatrième saison. La productrice consultante et écrivain Sarah Peters succèdera en tant que showrunner à Justin Halpern et Patrick Schumacker. Les crédits de Peters incluent la série Netflix Master of None et les émissions Comedy Central Nathan for You et Workaholics.

La première saison de Harley Quinn voit Harley seule après une rupture avec le Joker. (Les deux premières saisons de la série ont débuté le le service de streaming DC Universe). HBO Max diffuse actuellement de nouveaux épisodes de la saison 3, et la finale devrait arriver le 15 septembre. Kaley Cuoco, Lake Bell, Ron Funches, JB Smoove et d’autres prêtent leur voix à l’émission.