HBO Max annonce un niveau financé par la publicité de 10 $ / mois, uniquement aux États-Unis pour le moment

HBO Max était du côté le plus coûteux des services de streaming avec un abonnement de 15 $ / mois, par rapport au plan Standard populaire de Netflix, qui est récemment passé à 14 $, et à Disney + qui est passé à 8 $ en mars. Pour résoudre ce problème, WarnerMedia introduit un nouveau niveau de 10 $ / mois pour Max – mais il y a un hic. Eh bien, deux prises en fait.

Vous avez déjà deviné le premier, c’est un niveau financé par la publicité. Il sera disponible plus tard cette année et la société s’est engagée à «avoir la charge publicitaire la plus légère de l’industrie du streaming». Cela prendra trois formes.

Cela commence par Brand Block, où une marque particulière possède le contenu et y met ses publicités. Bientôt, les publicités en pause sont diffusées uniquement lorsque vous avez mis en pause l’émission ou le film. La troisième option (également à venir) est Branded Discovery, qui diffusera des publicités dans l’écran de recommandation.

Nous avons mentionné qu’il y a un autre hic – en plus de manquer une expérience sans publicité, vous ne pourrez pas diffuser de films Warner Bros.le jour même de leur sortie en salles. La diffusion en continu le jour même est l’un des plus gros tirages de HBO Max, mais vous devrez payer 15 $ par mois si vous le souhaitez.

Même ainsi, vous aurez accès à un énorme catalogue de contenu existant de HBO, Warner Bros., DC, Turner Classic Movies, Adult Swim, Cartoon Network et plus encore. De plus, de nouvelles saisons d’émissions populaires sont en route, y compris Légendaire, L’hôtesse de l’air, Groupe de recherche et même un Amis réunion.

HBO Max devrait s’étendre à 39 pays d’Amérique latine et des Caraïbes le mois prochain, mais seul le niveau sans publicité sera disponible. Dans certaines parties de l’Europe, les anciens services de streaming HBO seront remplacés par Max plus tard cette année, en commençant à nouveau uniquement par le niveau sans publicité (et donc plus coûteux).

Peut-être que cela viendra plus tard et sera bon pour ceux qui veulent essayer le service, mais ne sont pas sûrs qu’il vaut 15 $ par mois. Hulu a une configuration similaire, en passant, où l’abonnement à 6 $ / mois contient des publicités et vous devez aller jusqu’à 12 $ / mois pour regarder sans publicité.

