HBO Hit ‘The Last of Us’ renouvelé pour la saison 2

Le dernier d’entre nous reviendra pour la saison 2, a annoncé HBO vendredi. Le spectacle s’adapte la légendaire série de jeux vidéo PlayStation du développeur Naughty Dog, avec la saison 1 de neuf épisodes se concentrant sur l’entrée initiale dans la franchise.

Le spectacle suit le contrebandier grincheux Joel et sa copine adolescente optimiste Ellie (Pedro Pascal et Bella Ramsey) alors qu’ils voyagent à travers des États-Unis en ruine, des années après qu’une infection fongique au cerveau a transformé la majeure partie de la population mondiale en cannibales violents.

Le renouvellement intervient après seulement deux épisodes diffusés, mais HBO a noté que l’épisode 1 a dépassé les 22 millions de téléspectateurs au niveau national depuis sa première le 15 janvier et que 5,7 millions de personnes se sont connectées pour regarder. épisode 2 dimanche dernier. Le troisième épisode est diffusé sur HBO et HBO Max ce dimanche.

“La collaboration avec Craig Mazin, notre incroyable distribution et notre équipe, et HBO a dépassé mes attentes déjà élevées”, a déclaré Neil Druckmann, scénariste, producteur exécutif et développeur du jeu original, dans un communiqué. “Nous avons maintenant le plaisir absolu de pouvoir recommencer avec la saison 2 ! Au nom de tout le monde chez Naughty Dog et PlayStation, merci !”

Le collègue écrivain et producteur exécutif de Druckmann, Mazin (également connu pour avoir créé mini-série acclamée de HBO Chernobyl) a exprimé sa gratitude envers Druckmann, HBO et les téléspectateurs.

“Le public nous a donné la chance de continuer, et en tant que fan des personnages et du monde créés par Neil et Naughty Dog, je ne pourrais pas être plus prêt à replonger”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il est probable que la saison 2 racontera les événements déchirants de Le dernier d’entre nous, partie 2qui est arrivé sur PS4 en 2020. Mazin dit La Playlist ce serait dur de s’adapter L’histoire massive de la partie 2 en une seule saison, laissant entendre que l’écrivain a des plans pour des saisons au-delà de la seconde, a rapporté jeudi le média.